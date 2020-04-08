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Zaman zaman Instagram'a eklediği paylaşımlarla takipçilerinin sesi olan oyuncu Ceyda Düvenci, günlük hayatından kesitler yayınlamayı ihmal etmiyor.

Salgın nedeniyle, evde çocuklarıyla daha çok vakit geçiren Düvenci, son olarak oğlu Ali ile çekildiği bir kareyi takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu, karantina günlerinin kendisinde neler hissettirdiğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Geçecek, hepsi geçecek. Belirsizlikler bitecek, kasvet dağılacak ve biz yenilenmiş ve dönüşmüş hallerimizle devam edeceğiz.

"EVLATLARIN DÜNYASI KARMAKARIŞIK"

Belki kaldığımız yerden belki de yepyeni bir yoldan… Nefessiz kalmak da bize dair, endişelenmek, umutsuzlanmak da… Ve hemen arkasından kahkahalarla gülebilmek de… Evlatların da dünyası karmakarışık.

Kim bilir neler düşünüyorlar, söylemedikleri neler var, içlerinde. Sarılmak iyi geliyor. Bir tek onu anladım. Sarılmak güzel.

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