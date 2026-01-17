Habertürk
        Bülent Şakrak'tan aşk dolu paylaşım

        Bülent Şakrak’tan aşk dolu paylaşım

        Oyuncu Bülent Şakrak, ayakkabı tasarımcısı sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile verdiği romantik pozları sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti

        Giriş: 17.01.2026 - 19:48 Güncelleme: 17.01.2026 - 19:48
        Aşk dolu paylaşım
        Oyuncu Bülent Şakrak, ayakkabı tasarımcısı Duygu Arabacıoğlu ile bir süredir ilişki yaşıyor. Şakrak, son olarak sevgilisiyle birlikte verdiği yeni pozları sosyal medya hesabından paylaşarak romantik fotoğraflarla dikkat çekti.

