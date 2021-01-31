İbo Show'da Bülent Serttaş'ın oryantal Didem'e bakmaması sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki, Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş kimdir? Ayrıntılar haberimizde...
BÜLENT SERTTAŞ KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
(18 Kasım 1965, Elazığ) Türk halk müziği sanatçısı, söz yazarı, ve oyuncu.
1983 yılından itibaren çeşitli mekanlarda sahneye almaya başlayarak müzik yapmaya başladı. Adana'da bir gazino da şarkı söylerken Hilmi Topaloğlu tarafından keşfedildi. İlk albümü Delikanlı yayınlandı. 1997 yılında piyasaya çıkan Aşığım Yanmışım albümüyle popülerliliğini arttırmıştır.
Türkücülüğün yanı sıra 2010 yılında vizyona giren Çakallarla Dans ve 2012 yılında vizyona giren Patlak Sokaklar: Gerzomat filmlerinde rol almıştır.
Bülent Serttaş, Selvi Serttaş ile evli ve 3 çocuk babasıdır.
YORUMLAR