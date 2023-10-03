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        Bülent Yar yeni medya ajansını kurdu

        Bülent Yar, yeni medya ajansı "STAFF" için "Medya planlama ve satın alma dünyasında yıllardır süregelen tüm engelleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 15:54 Güncelleme: 03.10.2023 - 15:55
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        Bülent Yar yeni medya ajansını kurdu
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        Türkiye’de medya planlama alanının tecrübeli isimlerinden Bülent Yar, yeni medya ajansı "STAFF”ı kurdu. Online ve offline medya planlama ve satın alma alanında çözümler sunma hedefiyle çalışmalarına başlayan Yar, CEO’su olduğu ajans hakkında şunları söyledi:

        “STAFF olarak, medya planlama ve satın alma dünyasında yıllardır süregelen tüm engelleri fırsatlara dönüştürmeyi hedefliyoruz. En önemsediğimiz konulardan biri de; değerli STAFF kadrosunun, kariyerlerinin en verimli dönemini bizimle geçirmesini sağlayacak iş ortamını hep birlikte inşa etmek. Tecrübeli ekibi, güçlü iş ortakları ve sektöre yön veren müşterileri ile STAFF’ın, medya dünyasına farklı bir bakış açısı getirerek kısa sürede en güçlü aday olacağına inancım tam. Çıktığımız bu yolda vizyonumuz; Türkiye’nin en önde gelen ve etki alanı en geniş medya ajansı olmak, misyonumuz ise varlık nedenimiz olan markalarımızın iş süreçlerine en güçlü katkıyı sunan çözüm ortağı haline gelmektir.”

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