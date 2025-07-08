Bulgaristan 2026'da euro'ya geçiyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini onayladı.

AB Konseyi, üye ülke maliye bakanlarının Bulgaristan'ı gelecek yıl başında avro para birimini kullanmaya hazır bulduklarını açıkladı.

Açıklamada, "AB Konseyi, bugün Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avroya geçmesi için gereken son 3 yasal düzenlemeyi kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Bulgaristan'ın Avro Bölgesi'nin 21'inci üyesi olmak için gereken süreci tamamladığına işaret edilen açıklamada, ülkenin bunun için yoğun ve kapsamlı hazırlıklar yaptığı anımsatıldı.

Açıklamada, kabul edilen yasal düzenlemeler kapsamında avro ile Bulgar Levası arasındaki dönüşüm oranını 1 avro için 1,95583 leva olarak tespit edildiği ifade edildi.

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Bugün, Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri de Bulgaristan'ın avroya geçişine destek vermişti.

AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay, 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.