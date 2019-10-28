Bulgaristan, Rus diplomatı sınır dışı etti

Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya Büyükelçiliğinde "birinci katip" olarak görev yapan kişinin, "Bulgaristan'da devlet sırrı nitelikli bilgi topladığı" şüphesiyle Devlet Milli Güvenlik Servisinden (GDBOP) suç duyurusu geldiği belirtildi.

Olayla ilgili açılan soruşturmada, adı açıklanmayan diplomatın eylül 2018'den bu yana "özel nitelik taşıyan bilgi topladığı" belirlendi.

Diplomatın, bir yıl boyunca Bulgaristan'da belirli devlet görevlileriyle düzenli görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Zanlının buluştuğu şahıslardan birisinin, Bulgaristan, Avrupa Birliği ve NATO ile ilgili tasnifli bilgilere erişimi olan üst düzeyli bir devlet görevlisi olduğu tespit edildi.

DİPLOMATIN, BİLGİ KARŞILIĞI ÜCRET ÖDEDİĞİ BELİRLENDİ

Takip altında tutulup "casus olarak" gösterilen kişinin, devlete karşı suç işlemekten soruşturulduğu, faaliyetlerinin ise "tartışılmaz kanıtlara dayandırılarak kanıtlandığı" kaydedildi.

Diplomatın, muhatap olduğu kişilere bilgi karşılığı ücret ödediği de ifade edildi.

Cumhuriyet Başsavcısı Sotir Tzatzarov da diplomatik dokunulmazlığa sahip kişinin bundan dolayı sanık olamayacağı için Dışişleri Bakanı Ekaterina Zahirieva ile bir görüşme yaptığını ve gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulunduğunu söyledi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rus diplomatın Bulgaristan'dan ayrıldığı doğrulandı.