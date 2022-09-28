Şimdi bu sorular başta olmak üzere merak ettiğiniz bütün konularla ilgili bilgiler aktaracağız. Bulgur pilavı kilo aldırır mı? Bulgur pilavı kilo yapar mı, verdirir mi? Eğer merak ettiyseniz hemen cevaplarını sizlerle paylaşalım ve hep birlikte öğrenelim. İşte bütün cevaplar için hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Bulgur Pilavı Kilo Verdirir mi, Aldırır mı?

Aslında bulgur pilavı içerisinde çok fazla mineral ve vitamin barındırır. Bu yüzden de tüketimi fazladır. Ama bu durumda bulgur pilavı kilo yapar mı ya da verdirir mi gibi sorular fazlasıyla merak ediliyor. Şimdi size bunun cevabını vereceğiz:

Bulgur pilavında çok sayıda lif ve mineral bulunur.

Lif sebebiyle de bağırsaklar hızlı çalışır. Midede uzun süreli de tokluk hissi verir.

Dengeli ve düzenli bir şekilde, abartıya kaçmadan tüketirseniz, kilo almazsınız.

Eğer yağ ile birlikte fazla miktarda tüketirseniz işte o zaman yağlanma yapar ve kilo aldırır.

Bu gibi durumlarda bir doktor kontrolünde olduğunuzda diyet yaparken ne kadar tüketmeniz gerektiğini bilirsiniz. Ayrıca kendiniz de evde kontrolünü yapabilirsiniz. Bunu da harcadığınız ve aldığınız kalorileri hesaplayarak yapabilirsiniz. İsterseniz ilgili uygulamaları telefonunuza indirebilirsiniz. Buraya notlar alarak ne kadar kalori aldığınızı ya da ne kadar yağ yaktığınızı takip edebilirsiniz.

Buna bağlı olarak bulgur pilavı ile ilgili şu bilgileri de verelim:

Kan şekerinizi dengeler.

Karbonhidrat ihtiyacınızı karşılar.

İçerisinde yüksek lif barındırır. Bu sayede de metabolizmanızı hızlandırır ve kilo vermenize yardımcı olur.

Tokluk hissi verir ve sonraki öğünlerinizde de az yemenizi sağlar.

Diyette Bulgur Pilavı Yenir mi?

Diyet yaparken bulgur pilavı yemeli misiniz? Cevabı evet. Mutlaka bulgur tüketmeniz gerekiyor. Yukarıda sizlere bu sorunun detaylı cevabını paylaştık. İçeriği sebebiyle kilo vermenize yardımcı olur ve bu sayede de diyetin en vazgeçilmez parçasıdır. Buna ek olarak;

Ne kadar yediğiniz ve nasıl yapıldığı oldukça önemlidir.

Fazla yağda yapılan ve çok miktarda olan bulgur pilavı diyet yaparken yenmez.

Diyet listelerinde 3 ya da 5 kaşık kadar bulgur pilavı tüketimi görülür.

Aynı zamanda sebzeli bulgur pilavı tüketimi daha fazladır.

Buna karar verirken de uzman kontrolünde olması büyük önem taşıyor. Çünkü vücut yapınız önemlidir. Hangi diyet içeriği size uygun olacaksa oranlar da ona göre değişecektir.

Bir Tabak Bulgur Pilavı Kaç Kalori?

O halde 1 tabak bulgur pilavı kaç kalori ve bulgur pilavı günde ne kadar tüketilmeli sorularının cevaplarını da sizlerle paylaşalım.

1 tabak bulgur pilavı ortalama 200 gramdır. 200 gram bulgur pilavı da 220 kaloriye denk gelir. Bu bilgi doğrultusunda kalori hesabınızı yapabilirsiniz.

Gün içerisinde de bir porsiyon yani bir tabak kadar tüketmek faydalı olacaktır. Fazlası size bir yarar getirmez. Özellikle de kilo vermeye çalışıyorsanız kesinlikle bir tabaktan fazlasını tüketmeyin. Fazla tüketirseniz bölgesel yağlanmaya sebep olabilirsiniz.

İşte bu bilgileri dikkate alarak bulgur pilavı tüketiminizi daha doğru ve bilinçli yapabilirsiniz. Sadece bir doktor kontrolünde yapmanızın daha sağlıklı olacağını söylememiz gerekiyor.