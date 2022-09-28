Sizlere balık yağı kilo aldırır mı? Balık yağı kilo yapar mı, verdirir mi? sorularının cevaplarını vereceğiz. Bu yazıyı okuduktan sonra balık yağı ile ilgili daha fazla bilginiz olacak. Lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçebiliriz. Okuyun ve öğrenin.

Balık Yağı Kilo Aldırır mı, Verdirir mi?

Balık yağı bir takviye gıdadır. Vücudumuzun üretemediği ve besinlerden almak zorunda olduğu Omega 3 içerir. Bu sebeple de bazen balık yağı tüketilerek bu takviye alınır. Ayrıca bir diyet yapacaksanız mutlaka balık yağı tüketmek zorundasınız.

Buna ek olarak balık yağı sevenler ve tüketenler balık yağı kilo verdirir mi ya da aldırır mı merak ediyor. İşte cevabı:

Balık yağını genelde hamilelikte, çocuklarda, spor yapanlarda, diyet yapanlarda öncelikli olarak tüketecekleri gıda olarak görürüz.

Balık yağı düşünülenin aksine kilo aldıran bir takviye değildir. Yani kilo aldırmaz.

Ama burada dikkat etmeniz gereken şey, saf balık yağının kilo aldırmayacağıdır. Katkı maddesi olmayacak.

Sporcular düzenli bir egzersiz ve diyetle birlikte balık yağı da tüketerek hızlı kilo verebilirler.

Bu noktada balık yağı kilo verdirir diyebiliriz.

Eğer bunları bilerek tüketirseniz o zaman faydalarını da göreceksiniz. Ama bu noktada şunu da belirtmeliyiz: Sürekli balık yağı tüketemezsiniz. Belli bir tüketimi geçtiğiniz durumlarda vücudunuzdaki eksikliği tamamlamak yerine yağlanma yapabilir. Zaten diyet yapıyorsanız ve doktor kontrolündeyse de ne kadar aralıklarla tüketmeniz gerektiğini doktorunuz sizinle paylaşacaktır.

Kilo Almak İçin Balık Yağı Kullanımı Nasıl Olmalı?

Peki kilo almak istiyorsunuz ama balık yağını nasıl tüketmeniz gerektiğinden emin değilsiniz. O zaman size hemen yardımcı olalım.

Öncelikle şunu söylememiz gerekiyor: Kilo almak için balık yağı kullanımı çok da doğru bir yöntem olmayacaktır. Çünkü balık yağı içeriği sebebiyle kilo aldıran bir etkiye sahip değil. Buna ek olarak günde bir ya da iki kere tükettiğiniz durumlarda kesinlikle hiçbir etkisi olmayacaktır.

Kilo almak istiyorsanız diğer gıdalarla birlikte tüketmeniz gerekir ve aynı zamanda harcadığınız enerji aldığınız enerjiden daha fazla olmalı.

Bebeklerde Balık Yağı İştah Açar mı?

Diğer merak edilen konu da balık yağı iştah açar mı? Bebeklerde nasıl bir etkiye sahiptir?

Balık yağı aslında iştah açmak yerine iştahınızı kapatır. Bu sebeple de bir sonraki öğünde daha az yeme isteğiyle karşılaşırsınız. Balık yağının gün içerisindeki tüketimi son derece önemlidir. Yani balık yağının iştahınızı azalttığını söylemek doğru olacak. Kilo almak için değil kilo vermek için tüketebilirsiniz.

Buna ek olarak bebeklerde nasıl bir etkisi olduğunu da açıklayalım:

Omega 3 içeriği ile beyin gelişimlerini hızlandırır ve hafızalarını güçlendirir.

Bebeğiniz ya da çocuğunuz yemek yemiyorsa bir doktora danışarak onun önerisiyle balık yağı verebilirsiniz.

Yapılan araştırmalar ise bebeklerde ve çocuklarda balık yağı kullanımının iştah açtığı gözlemlenir.

İşte bu bilgileri dikkate alarak düzenli ve ölçülü bir şekilde balık yağı tüketebilirsiniz. Sadece bir uzman kontrolünde olmanız daha sağlıklı ve doğru olacaktır. Bundan dolayı da kilo vermek için gün içerisinde rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kontrolünü yaptığınız sürece ne kadar yemeniz gerektiğini de ayarlamanız kolay olacaktır.