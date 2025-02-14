Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz tarihleri, hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu. Halka arz büyüklüğü 883 milyon TL olarak belirlenen şirket, toplamda 72.500.000 lot dağıtımında bulunacak. Halka arz işlemlerinde kullanılacak olan pay kodu ise “BULGS” olarak belirlendi. Peki, Bulls GSYO halka arz ne zaman? Bulls Yatırım halka arz kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? İşte, BULGS halka arz tarihi, hisse fiyatı ve olası lot dağıtım sayısı ile ilgili detaylı bilgiler...