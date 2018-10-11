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"YOLLAR ÇOK ZOR OLDUĞU İÇİN PES ETMEYİ DÜŞÜNDÜM"

Bölgeye fotoğraf çekmek için gelen Elif Yılmaz, yaptığı açıklamada, Kaçkar Dağları'ndaki manzarayı görebilmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, "Buraya gelirken kendimi teslim ettim. Yollar çok zor olduğu için pes etmeyi düşündüm ama zirveye ulaşınca her şeye değer olduğuna karar verdim. Zirveye gelince bir kez daha gelmek istiyorsunuz." dedi.