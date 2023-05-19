Gökyüzünün iki bölgesi farklı sıcaklıklarda olduğunda, hava daha sıcak olan bölgeden daha soğuk olan bölgeye doğru hareket eder ve bu da rüzgâra neden olur. Sıcak hava, soğuk havayı ısıtmak için hızla içeri girer ve bu nedenle havamızda rüzgârlar meydana gelir. Yani bazen hızlı bazen de çok yavaş olan bulutların bu tutarsız hareketleri, o anda olan rüzgâr hızıyla ilgilidir.