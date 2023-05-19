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Bulutlar neden bazen hareketsizken bazen çok hızlı hareket eder?

Bulutların çoğu zaman hareketsiz olduğunu düşünüyoruz ancak Dünya'da her şey hareket ediyor. Bulutların bazen hareketsiz gibi gözüken yavaş hareketleri, bazen de artan hızları tamamen rüzgâr hızından kaynaklanıyor.

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  • Bulutlar neden bazen hareketsizken bazen çok hızlı hareket eder?

    Dünya daimi olarak hareket halinde olmasına rağmen içinde yaşayanlar insanlar bu hareketliliği fark etmez. Aynı şey bulutlar için de geçerlidir. Bulutların çoğu zaman hareketsiz olduğu yanılgısına düşüyoruz ancak bazen de o kadar hızlı hareket ediyorlar ki aradaki fark kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki, bulutlar neden bu şekilde hareket ediyor?
  • Bulutlar neden bazen hareketsizken bazen çok hızlı hareket eder?

    Atmosfer, gökyüzünü ve bulutları içeren yerin üstündeki katmandır. Gördüğümüz gökyüzü, çoğunlukla bizim göremediğimiz gazlarla doludur. Bu gazlar atmosferi oluşturur ve gezegende farklı sıcaklıklara sahip farklı bölgeler vardır.  
  • Bulutlar neden bazen hareketsizken bazen çok hızlı hareket eder?

    Gökyüzünün iki bölgesi farklı sıcaklıklarda olduğunda, hava daha sıcak olan bölgeden daha soğuk olan bölgeye doğru hareket eder ve bu da rüzgâra neden olur. Sıcak hava, soğuk havayı ısıtmak için hızla içeri girer ve bu nedenle havamızda rüzgârlar meydana gelir. Yani bazen hızlı bazen de çok yavaş olan bulutların bu tutarsız hareketleri, o anda olan rüzgâr hızıyla ilgilidir. 
  • Bulutlar neden bazen hareketsizken bazen çok hızlı hareket eder?

    Rüzgâr o kadar güçlü olabilir ki bulutları da beraberinde taşır. Bulutlar, daha sonra yağmur, dolu veya kar olarak yere düşebilen su buharından oluşur. Gökyüzünde ne kadar yükseğe çıkarsanız, bulutlar o kadar hızlı hareket eder. Bunun nedeni, rüzgârın yüzeyden yukarı çıktıkça daha hızlı olmasıdır. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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