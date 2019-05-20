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Bundesliga'da da şampiyon belli oldu

AA

Avrupa'nın 5 büyük liginde İngiltere'nin ardından Almanya ve İspanya'da da 2018-2019 sezonu sona erdi

Bayern Münih

İtalya'da (Serie A) Juventus, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain'in (PSG),İspanya'da (La Liga) Barcelona ve İngiltere'de (Premier Lig) Manchester City'nin şampiyon olması sonrası Almanya'da da (Bundesliga) mutlu sona ulaşan takım belli oldu.

BUNDESLİGA

Son haftaya Borussia Dortmund'un 2 puan önünde başlayan Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'u 5-1 yenerek üst üste 7, toplamda 29. şampiyonluğuna ulaştı.

Borussia Mönchengladbach deplasmanından 2-0 galip ayrılan Borussia Dortmund ise sezonu 2. sırada tamamladı.

Bundesliga 2018-19 sezonunu 78 puanla bitiren Bayern Münih'i, 76 puanla Borussia Dortmund, 66 puanla Leipzig ve 58 puanla Bayer Leverkusen takip etti.

Böylece Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Leipzig'den sonra gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan son kulüp, Bayer Leverkusen oldu.

Nürnberg ve Hannover küme düştü. Stuttgart ise Almanya İkinci Ligi'nde 3. olan Union Berlin ile play-out maçları oynayacak.

LA LİGA

Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Barcelona, son maçını oynadığı Eibar ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada fileleri 2 kez havalandıran Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi, 36 golle bu sezon La Liga'nın en skoreri oldu. La Liga'da 6. defa gol kralı olan Messi, Telmo Zarra'ya ait rekoru egale etti.

Ligi 3. sırada bitirmesi kesinleşen Real Madrid, evinde Real Betis'e 2-0 yenilerek sezonu 12 mağlubiyetle tamamladı ve kulüp tarihinin en kötü istatistiğini tekrarladı.

Valladolid deplasmanından 2-0 galip ayrılan Valencia, Getafe ile girdiği Şampiyonlar Ligi’ne katılma mücadelesini kazandı.

Bu sezon La Liga'da 87 puan toplayan Barcelona, Atletico Madrid'e 11, Real Madrid'e 19 ve Valencia'ya 26 puan fark attı.

Bu sezon küme düşen takımlar Rayo Vallecano, Huesca ve Girona oldu.

SERİE A

Son 5 maç öncesi şampiyonluğunu ilan eden Juventus, sahasında Şampiyonlar Ligi'ne katılma hesapları yapan Atalanta ile 1-1 berabere kaldı.

İlk 4 mücadelesi veren Milano kulüplerinden Inter, deplasmanda Napoli'ye 4-1 yenildi. Milan ise ağırladığı Frosinone'yi 2-0 yendi.

Serie A'nın son haftası öncesi 90 puanı bulunan Juventus'u, 79 puanlı Napoli, 66'şar puanlı Atalanta ve Inter, 65 puanlı Milan izledi.

LİGUE 1

Bitime 5 hafta şampiyonluk ipini göğüsleyen PSG, seyircisi önünde Dijon'u 4-0 mağlup etti.

Ağları 2 defa sarsan PSG'li Kylian Mbappe, gol sayısını 32'ye çıkardı. 20 yaşındaki Mbappe, Philippe Gondet'nin (Nantes) 36 golle tamamladığı 1965-66 sezonundan beri Ligue 1'de 32 gole ulaşan ilk Fransız oyuncu oldu.

Lig 2'ncisi Lille, konuk ettiği Angers'i 5-0 yendi. Olympique Lyon da evinde oynadığı Caen maçından 4-0 galip ayrıldı ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına çıkmaya hak kazandı.

PSG, Ligue 1'de 37. haftanın ardından 91 puana ulaştı. Lille 75 ve Olympique Lyon 69 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı.

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