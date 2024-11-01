Ankara'da 'ahtapot döner' çılgınlığı
Döneriyle ünlü Ankara'da deniz ürünleri restoranı işleten iki şef kardeş, ahtapottan döner yaptı
Ankara'da deniz mahsulleri restoranı sahibi Faruk ve Mehmet Gezen kardeşler, menülerine 'ahtapot döner' ekledi. Restoranlarında Türk kültürüne ait yemekleri, deniz ürünleriyle uyumlu hale getiren şef kardeşler, levrek şiş, simit levrek ve orkinos dönerden sonra ahtapot döneri müşterilerin beğenisine sundu.
Ahtapotları önce kaynar suyun içinde beklettikten sonra döner tezgahında özel tereyağlı sosu ile hazırlayan Gezen kardeşler, yaptıkları denemeden memnun.
Mehmet Gezen, "Çok güzel tepkiler ve yorumlar aldık. En son balık dönerimizle Türkiye'nin gündemine oturmuştuk. Bunun üzerine daha farklı ne yapabiliriz diye düşündük ve ortaya ahtapot döner yapma fikri çıktı. Bunu da uygulayıp müşterilerimize servis ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Kendi mesleklerinin yanı sıra sosyal medyayı aktif olarak kullandıklarını dile getiren Mehmet Şef konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Sosyal medyaya ilk zamanlarda sadece yaptığımız yemeklerin sunum veya tadım kısımlarını kısa video olarak ya da fotoğraf olarak koyuyorduk. Daha sonraları fotoğraflardan ziyade tadım videolarının daha çok izlendiğini ve etkileşim aldığını fark ettik. Bunun üzerine daha çok videolarla ilerlemeyi tercih ettik."
Geçmiş zamanlarda döner işletmecisinde de çalıştıklarını belirten Mehmet Şef, "Haliyle dönerden de anlayan iki ustayız" ifadelerini kullandı.
Sonrasında deniz ürünlerine geçtiğini ve önceki tarifleri deniz ürünleriyle birleştirme kararı aldıklarını belirten Mehmet Şef, "Balıktan künefe, balıktan Adana, balıktan lahmacun-pide gibi tariflerimiz de çok var. 'Sürekli daha ne yapabiliriz?' diye araştırıp bunu servis haline getirip müşterilerimize sunuyoruz ve bugüne kadar da çok güzel etkileşim ve tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.
Orkinostan balık döner yaptıklarını hatırlatan Mehmet Şef, bu yemeğin de oldukça sevildiğini ve müşterilerden olumlu dönüşler aldıklarını dile getirdi.
Müşterilerin bu tür yemekleri ilk duyduklarında çok şaşırdığını aktaran Mehmet Şef, "Balık, ahtapot döneri tezgahta gördüklerinde video çekip bunu sosyal medyada paylaşmak istiyorlar. Haliyle tatmak için de çok heyecanlanıyorlar, tattıktan sonra da çok şaşırıyorlar" şeklinde konuştu.