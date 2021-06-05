Burak Birsen, FOX Haber’de yaz aylarında ana haber sunuculuğunu üstleniyor. Burak Birsen, 1975 yılında Muğla’nın Bodrum ilçesinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi mezunudur.

BURAK BİRSEN'İN BİYOGRAFİSİ

Burak Birsen, 2010 yılında FOX haber ekibinde yer almadan önce TRT, CTV, Milliyet, Kanal D gibi medya şirketlerinde çalışmış ve haber şefliği yapmıştır. Şu anda FOX TV’de haber istihbarat şefliği yapan Burak Birsen, ana haber sunuculuğu yapmaktadır. 2010’da FOX TV haber ekibinde yer aldıktan sonra muhabirlik yapan Burak Birsen, yaz aylarında FOX Ana Haber Bültenini sunmaktadır.

Kendisi gibi FOX Haber’de çalışan Gülşah İnce ile 2012 yılında evlendi. Bu evlilikten bir çocukları olan çiftin Beren Birsen adında bir kızları var.

FOX Ana Haber'de 24 Temmuz 2016’te ilginç bir görüntü ekranlara yansımıştı. Ana haber sunucusu Burak Birsen Taksim'deki demokrasi mitingi için FOX muhabiri olan eşi Gülşah İnce Birsen'e bağlanınca renkli bir kare oluşmuştu.