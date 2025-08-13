Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi
Şarkıcı Burak Bulut, meslektaşı Eda Sakız ile evlendi. Bulut, düğünde eşine takı şovu yaptı
Giriş: 13.08.2025 - 10:58 Güncelleme: 13.08.2025 - 10:58
Burak Bulut, geçtiğimiz yıl eylül ayında bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Eda Sakız'a konserinde romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.
Çift, dün hayatlarını birleştirdi.
İkilinin, düğününe yakın arkadaşları ve meslektaşları katılarak mutluluklarını birlikte paylaştı.
Burak Bulut, özel camekanla getirttiği takıları eşine taktı.
