Burak Malkoç Borusan Müzik Evi’nde

2016 yılının Mayıs ayında ilk albümü “Saklı Nefes” ve 2020’de yayınladığı “Rebirth” teklisiyle kendi müziğini farklı kitlelerden ulusal ve uluslararası dinleyicilerin beğenisine sunan Burak Malçok, ney yolculuğunda kendini her daim öğrenmeye ve yeniliğe açık bir sanatçı olarak tanımlıyor. 2016 yılında çıkan bu albümü, aynı yıl World Music Charts Europe listesinde yüksek seviyelerde yer aldı. Ney icraları ile elektronik müziği sentezleyen Malçok, her birinin hikâyesi olan “Saklı Nefes” albümündeki parçaları çok değerli müzisyen dostlarıyla birlikte 29 Mart Cuma günü saat 21.00’de Borusan Müzik Evi’nde, müzikseverler ile paylaşacak.

REKLAM Bahar temalı bir konser 4 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek “Baharın İlk Ezgileri” başlıklı konserde BİFO’nun konuk şefi, 2019 yılından beri Liège Kraliyet Filarmoni Orkestrası’nın müzik direktörlüğü görevini yürüten Gergely Madaras olacak. Konserin ve gecenin solisti ise Deutsche Grammophon etiketinin yeni yıldızlarından kemancı Bomsori Kim. Geçtiğimiz sezonda New York Filarmoni, Rotterdam Filarmoni, Kraliyet Filarmoni ve BBC Orkestralarıyla konser ve turne programları yapmış olan Bomsori, Los Angeles Filarmoni Orkestrası ile Hollywood Bowl’da verdiği konserle dikkat çekmişti. Nisan ayının bu ilk konserinde ise Madaras yönetimindeki BİFO ile birlikte Max Bruch’un 1. Keman Konçertosu’nu seslendirecek.

Konser öncesinde Aydın Büke ve Sungu Okan, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. Bu sohbetin devamı ve canlı konser yayını 19.45’ten itibaren radyo Borusan Klasik’te. REKLAM borusansanat.tv ücretsiz konser yayınlarına tüm hızıyla devam ediyor Borusan Sanat, borusansanat.tv üzerinden yayınladığı konser kayıtlarıyla izleyicilerine bir müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. Borusan Müzik Evi’nde gerçekleşen Emine Bostancı’nın “Dareyn” konseri, 23 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de borusansanat.tv’de olacak. Klasik, caz ve dünya müziğinin iç içe geçtiği, doğaçlama ve kompozisyonlarla dinleyicileri büyüleyen konserde, kemençe ve vokalde Emine Bostancı, viyolonsel ve vokalde Maya Fridman, piyanoda Franz von Chossy ve vurmalılarda Vinsent Planjer yer alıyor. Saat 19.00-19.30 arasında Dadanizm’in Emine Bostancı ile gerçekleştirdiği konser öncesi söyleşi kaydı ekranlarda olacak.