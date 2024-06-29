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        Haberler Magazin Burak Özçivit, Arap hayranının hayranının isteğini reddetti - Magazin haberleri

        Burak Özçivit, Arap hayranının hayranının isteğini reddetti

        Burak Özçivit, katıldığı etkinlikte Arap bir kadın hayranının, kendisiyle ellerini birleştirip kalp şekli yaparak poz verme isteğini geri çevirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 29.06.2024 - 11:33
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        39 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, gittiği Suudi Arabistan'daki, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılmış ve orada çekilen bir videosu sosyal medyada oldukça dikkat çekti.

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        Katıldığı festivalde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Burak Özçivit, Arap bir kadın hayranının, kendisiyle ellerini birleştirip kalp işareti yaparak poz verme isteğini geri çevirdi.

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        Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kadın ise talebi reddedilince uzaklaştı. Burak Özçivit'in o anları, sosyal medyada gündem oldu.

        Fotoğraflar: X

        #Burak Özçivit
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