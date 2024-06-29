Burak Özçivit, Arap hayranının hayranının isteğini reddetti
Burak Özçivit, katıldığı etkinlikte Arap bir kadın hayranının, kendisiyle ellerini birleştirip kalp şekli yaparak poz verme isteğini geri çevirdi
39 yaşındaki ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, gittiği Suudi Arabistan'daki, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katılmış ve orada çekilen bir videosu sosyal medyada oldukça dikkat çekti.
Katıldığı festivalde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Burak Özçivit, Arap bir kadın hayranının, kendisiyle ellerini birleştirip kalp işareti yaparak poz verme isteğini geri çevirdi.
Ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kadın ise talebi reddedilince uzaklaştı. Burak Özçivit'in o anları, sosyal medyada gündem oldu.
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