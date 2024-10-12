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        Haberler Magazin Burak Özçivit: İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız - Magazin haberleri

        Burak Özçivit: İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız

        Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bebek'te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Çift, son günlerde yaşanan kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri hakkında konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2024 - 10:04 Güncelleme: 12.10.2024 - 10:04
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri konusundaki düşünceleri sorulan Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" dedi.

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        Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" şeklinde konuştu.

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        Çift, yaklaşık 20 milyon TL değerindeki yeni spor arabalarıyla dikkat çekti.

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        Fahriye Evcen’e, eşinin spor araba merakıyla ilgili düşünceleri sorulduğunda Burak Özçivit, "Benim hobim, ona yapacak bir şey yok" dedi. Fahriye Evcen ise, "Ben de seviyorum" diyerek eşini destekledi.

        #Fahriye Evcen
        #Burak Özçivit
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