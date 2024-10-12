Burak Özçivit: İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri konusundaki düşünceleri sorulan Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" dedi.