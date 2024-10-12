Burak Özçivit: İnşallah bunları artık kısa sürede atlatırız
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, Bebek'te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Çift, son günlerde yaşanan kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri hakkında konuştu
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; kadın, çocuk ve hayvan cinayetleri konusundaki düşünceleri sorulan Fahriye Evcen, "Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor" dedi.
Burak Özçivit ise, "Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz" şeklinde konuştu.
Çift, yaklaşık 20 milyon TL değerindeki yeni spor arabalarıyla dikkat çekti.