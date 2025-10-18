Habertürk
        Burak Özçivit: Konuşmaya bile değmez - Magazin haberleri

        Burak Özçivit: Konuşmaya bile değmez

        Burak Özçivit, Türkiye'den taşınacağına dair çıkan haberlere isyan ederek; "Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Konuşmaya bile değmez" dedi

        Giriş: 18.10.2025 - 10:01 Güncelleme: 18.10.2025 - 10:01
        "Konuşmaya bile değmez"
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre: Burak Özçivit, Kuruçeşme'deki bir benzin istasyonundan 25 milyon TL değerindeki yeni otomobiline yakıt alırken görüntülendi.

        Oyuncu; "Bu sezon dinlenerek geçecek. Çocuklar da iyi Fahriye de... Her şey yolunda" dedi. Bütün mal varlığını satıp Türkiye'den taşınacağına dair çıkan haberlere isyan eden Özçivit; "Ben artık bu konulara açıklık getirmekten sıkıldım. Çoğu haberi zaten yalanlıyorum. Konuşmaya bile değmez" dedi.

