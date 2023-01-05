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Burak Özçivit: Yeni yılın diğer güzellikleri

Eşi Fahriye Evcen ile ikinci çocukların kucaklarına almak için geri sayıma başlayan Burak Özçivit, sokak köpekleriyle objektif karşısına geçti. Köpeklerle oyun oynayan Özçivit, "Yeni yılın diğer güzellikleri" ifadelerini kullandı

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  • Burak Özçivit sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı: Yeni yılın diğer güzellikleri - Magazin haberleri

    Burak Özçivit, sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı. 
  • Burak Özçivit sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı: Yeni yılın diğer güzellikleri - Magazin haberleri

    Yürüyüş yaparken sokakta karşılaştığı köpeklerle oyun oynayan Burak Özçivit, o anları da takipçileriyle paylaştı.
  • Burak Özçivit sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı: Yeni yılın diğer güzellikleri - Magazin haberleri

    Sahipsiz köpeklerle oyun oynayan 38 yaşındaki oyuncu, çekilen fotoğraflarda "Yeni yılın diğer güzellikleri" ifadelerine yer verdi. 
  • Burak Özçivit sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı: Yeni yılın diğer güzellikleri - Magazin haberleri

    İKİNCİ KEZ BABA OLACAK

    Fahriye Evcen ile ikinci bebeklerini bekleyen Burak Özçivit'in bir oğlu daha olacak. Özçivit ile Evcen'in oğullarına Kerem adını vereceği öğrenildi.
  • Burak Özçivit sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı: Yeni yılın diğer güzellikleri - Magazin haberleri

    "ÇOK HEYECANLIYIZ"

    8 aylık hamile olan Fahriye Evcen, "Benim hamilelik sürecim gayet güzel geçiyor. Dinleniyorum bol bol... Karan’ı kardeş sürecine alıştırdık. Ailece çok heyecanlıyız" demişti.
  • Burak Özçivit sokak köpeklerine kayıtsız kalmadı: Yeni yılın diğer güzellikleri - Magazin haberleri

    "BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

    Öte yandan 9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz aylarda haklarında çıkan "ayrılık" haberlerine isyan etmişti. Fahriye Evcen'in kayınvalidesi ile tartıştığı ve evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Çift, iddialar karşısında suskun kalmamıştı. Özçivit ve Evcen, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler" notunu düşmüştü.

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