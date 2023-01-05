Burak Özçivit: Yeni yılın diğer güzellikleri

"BİZİ RAHAT BIRAKIN!"

Öte yandan 9 yıl önce 'Çalıkuşu' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan çift, geçtiğimiz aylarda haklarında çıkan "ayrılık" haberlerine isyan etmişti. Fahriye Evcen'in kayınvalidesi ile tartıştığı ve evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Çift, iddialar karşısında suskun kalmamıştı. Özçivit ve Evcen, "Artık saçmalamayın, bizi rahat bırakın! Herkese sevgiler" notunu düşmüştü.