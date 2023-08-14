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        Haberler Magazin Burak Özçivit'ten Angelina Michelle'e tepki - Magazin haberleri

        Burak Özçivit'ten Angelina Michelle'e tepki

        Model Angelina Michelle, Burak Özçivit ile Facetime yaptığını iddia eden bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafı yalanlayan Özçivit'ten tepki geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 15:08
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        Angelina Michelle, Burak Özçivit ile Facetime yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.

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        Ancak çok çekmeden paylaşılan görüntünün fotoşop olduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'ten jet yalanlama geldi.

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        Burak Özçivit, sosyal medyada hemen fotoğrafın doğrusunu yayınladı ve "Gerçekten saçma sapan yaptığınız haberlerden bıktık. Bizi rahat bırakın" dedi.

        #Burak Özçivit
        #Angelina Michelle
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