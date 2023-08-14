Burak Özçivit'ten Angelina Michelle'e tepki
Model Angelina Michelle, Burak Özçivit ile Facetime yaptığını iddia eden bir paylaşımda bulundu. Fotoğrafı yalanlayan Özçivit'ten tepki geldi
Giriş: 14.08.2023 - 15:08
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Angelina Michelle, Burak Özçivit ile Facetime yaptığını gösteren bir fotoğraf paylaştı.
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Ancak çok çekmeden paylaşılan görüntünün fotoşop olduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'ten jet yalanlama geldi.
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Burak Özçivit, sosyal medyada hemen fotoğrafın doğrusunu yayınladı ve "Gerçekten saçma sapan yaptığınız haberlerden bıktık. Bizi rahat bırakın" dedi.