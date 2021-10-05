'İhanet' iddiası 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Koronavirüs teşhisiyle yoğun bakımda tedavi gören ve 46 gün sonra hastaneden taburcu edilen oyuncu Burak Sergen, dört ay önce 2019'da nişanlandığı Nihan Ünsal ile nikah masasına oturmuştu. Ancak Sergen'in Ünsal'ın ihanetine uğradığı ve boşanma kararı aldığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmayan Burak Sergen'e 2018 yılında boşandığı eski eşi ve oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den destek geldi. 60 yaşındaki usta oyuncuya "Güçlü ol" mesajı veren Sergen, aynı zamanda hakkında çıkan "nafaka" haberlerine de açıklık getirdi.

"İYİ YA DA KÖTÜ GÜNLER HEPİMİZ İÇİN..."

Işıl Sergen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

İyi ya da kötü günler hepimiz için... Kimsenin kötü günüyle sevinen bir insan asla olmadığım gibi oğlumun babasının bu durumdan en güçlü şekilde çıkacağına da eminim. İçinde bulunmadığım durumlarda da yorum yapmak ve konuşmak asla istemiyorum. Sadece adımın geçtiği kısımla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım. Bugün haber sitelerine düşen haberin içinde, Burak Bey'le boşanma anlaşmamızda "15 milyon tazminat" aldığıma dair bölüm tamamen gerçek dışıdır. O zaman da açıkladığımız gibi dostane bir anlaşmalı boşanma gerçekleştirdiğimiz için kimsenin kimseden tazminat alacağı doğmamıştır. Yapılan yorumlara istinaden bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Bir ricam da bugün çıkan haberlerde lütfen oğlumun dahil olduğu fotoları kullanmayınız. Hassasiyetinize teşekkür ediyorum.

'VELAYET' DAVASI

Öte yandan Işıl Sergen, eski eşine 11 yaşındaki oğlu Cansın için velayet davası açmıştı. Geçtiğimiz haziran ayında sonuçlanan davada mahkeme, daha önce ortak olan velayetin anneye verilmesine karar vermişti.

"BU ZATEN ÇOK BEKLENEN BİR HABERDİ"

Burak Sergen, 'velayet' kararının ardından konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Instagram'dan paylaşımda bulunan Sergen, "Ne kadar özel hayatım ile konuşulmaktan kaçınsam da maalesef bu tür şeylerde kaçamıyoruz. Kötü yorumlar, kötü başlık atılmış yanlış haberler... Yeterince zor bir dönemden geçmekteyiz. Biraz anlayış rica ediyorum. Bugün gereksiz gündem olan 'velayet' konusu hakkında bilgilendirme yapmak isterim. Aslında yüzde 50 bende, yüzde 50 annesinde olan velayetin tamamını almak için dava açıldı ve mahkeme anneye verilmesine karar kıldı. Bu zaten çok beklenen bir haberdi. Yani ortada gündem yaratacak bir şey yok. Annesi, babası değişmedi oğlumuzun. Sadece mahkeme kararı budur. Ve Türkiye'de baktığınızda velayetler hep annede olur, olması gereken de budur. Sevgiyle..." ifadelerini kullanmıştı.

19 YILLIK EVLİLİĞİ BİTMİŞTİ

Işıl Sergen-Burak Sergen çifti yaklaşık üç yıl önce sürpriz bir kararla boşanmıştı. Anlaşmalı olarak evliliklerini bitiren ve Cansın adında bir oğulları olan çift, haberi böyle duyurmuştu:

Hepinizin bildiği gibi 19 yıllık evliliğimizi iki ay önce tamamlamış bulunuyoruz. Sizlerle ve oğlumuz Cansın'ımızla bu haberi paylaşmak için okulların kapanmasını bekliyorduk ki basın bu haberi sizlerle paylaştı. Biz de bu süreci hızlandırmak zorunda kaldık. Bilin ki 19 yılımızın sonunda biz yine yan yana, omuz omuza bir aile olarak, anne baba olarak yürüyeceğiz . Ayrılığımızda kesinlikle üçüncü şahıslar ya da kırıcı başka sebepler aranmamasını çocuğumuzun sağlığını dikkate alarak rica ederiz. Sebebimiz ise çözemediğimiz kişisel anlaşmazlıklardır.

BURAK SERGEN HAKKINDA

9 Şubat 1961'de Ankara'da doğan Burak Sergen, sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi.

Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalarda bulundu.

Sergen, 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' gibi yapımlarda boy gösterdikten sonra 'Sadakatsiz' adlı diziyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı.