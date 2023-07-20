Burak Sergen'in nafaka isyanı: Hapse girmekten korkuyorum Oyuncu Burak Sergen ile 2018'de anlaşmalı olarak boşandığı Işıl Sergen arasında nafaka krizi sürüyor. 19 yıl süren evlilikten Cansın adında bir oğlu olan Burak Sergen, nafakayı ödemekte zorlandığını söyledi. Bu duruma isyan eden Sergen, üç ay hapis cezası aldığını açıklayarak eski eşine tepki gösterdi

Burak Sergen, meslektaşı Işıl Sergen ile 2018'de tek celsede boşanmıştı. Nafaka ödemeyi kabul eden oyuncu, ayrılığın ardından 14 yaşındaki oğlu ve eski eşini Ulus'taki evine yerleştirmişti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; son yıllarda 'Nafaka krizi' başlıklı haberlerle anılan ikili, bu konuda sessizliğini koruyordu. Önceki gün yine nafaka davası için mahkemeye giden Burak Sergen, basın mensuplarına basın açıklaması yaptı. "ÜÇ OKUL DEĞİŞTİRİP ÇOCUĞU SINIFTA BIRAKTIRDI" Mağdur olduğunu dile getiren 62 yaşındaki oyuncu, "Bir ev, üç araba, Ankara'da annemin bir evi ve geçtiğimiz aylarda kaybettiğim; beş kardeşe bölünmüş babamın bir evinin parasının hacizi çocuğuma ve eski eşime verildi. Eğitim, spor giderleri, tatil giderleri... Bunların hepsini ben ödüyordum. 18 bin TL nafaka karşılığında anlaştım. Çocuğumun üstün şartlarda olmasını istediğim için onayladım ve nafakayı hep yatırdım. Protokole göre nafaka bir sene sonra artıyor. Eğitim konusunda anlaşamadık. Bir sene içerisinde üç okul değiştirip, çocuğu sınıfta bıraktırdı. Bu eğitimde anlaşmazlıktır. Bana sorulmadan kafasına göre hareket ediyor ve bilgi vermiyor, sonrasında öğreniyorum" dedi.

REKLAM "İTİRAZ KABUL EDİLMEZSE HAPSE GİRECEĞİM" Oğlu için tüm fedakarlıkları yaptığını ancak eski eşinin iyi niyetini suistimal ettiğini dile getiren ünlü isim, "Londra'ya tatile gidiyorlar, faturası bana geliyor, Bodrum'a gitmiş faturası bana geliyor. Hani ortak karar verilecekti, protokolde böyle yazıyor. İtiraz kabul edilmezse cezamı çekeceğim mecburen. Çocuğum için girer üç ay yatarım ama çocuğa bunu nasıl açıklayacaksınız? 'Babanı hapse gönderdim' mi diyeceksin? Bütün çalıştığımı, mal varlığımı nafakayı ödemek için kullandım. Hapse gireceğim için korkuyorum. Meslek hayatımı da tehlikeye atıyorum. Tüm bunları oğlum için göze alıyorum. Bunu da söylemeyecektim ama nafaka ödemek için kredi çekip, yine ödedim. Bodrum'da bir evimi sattım ve yüklü bir ödeme yaptım" ifadelerini kullandı.

"HASTALIĞIM SONRASI NAFAKAYI ÖDEYEBİLMEK İÇİN ÇALIŞTIM" Nisan 2021'de koronavirüse yakalanan ve 45 gün hastanede tedavi gören Burak Sergen, "Covid-19 döneminde ağır bir hastalık geçirdim. Buna rağmen yine setlere gittim. Sırf nafaka ödeyebilmek için çalıştım. Nafaka 70 bin TL'ye çıktığı için ödeyemedim. Çünkü ödeyecek durumum yok. Mahkeme kararıyla 20 bin TL'ye çekilirse ödeyeceğim, kaçmıyorum ki!" diyerek sitemini dile getirdi.