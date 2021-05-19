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Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu kısa bir süre önce koronavirüse yakalanmış ve entübe edilmişti. Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili güzel haber geldi. Burak Sergen, sevenlerine mesaj verdi "Hayata tutunmak güzel" dedi. Burak Sergen kimdir, kaç yaşında? İşte Burak Sergen'in biyografisi ve sağlık durumu hakkında son gelişmeler...

Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl? Burak Sergen kimdir, kaç yaşında?

Sadakatsiz dizisinde Haluk Güçlü karakterini canlandıran Burak Sergen, bir ay önce koronavirüse yakalanmış ve sevenlerini korkutmuştu. Sağlık durumu iyiye giden Burak Sergen'in normal odaya alındığı öğrenildi. Sadakatsiz dizisinde de Haluk Güçlü tedavi olacağı için dizide birkaç bölümdür görünmedi. Son bölümde Sergen'in sevenlerinin karşısına çıkması bekleniyor.

BURAK SERGEN'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sergen, “Tekrar hayatın bir yerinden tutunmak çok güzel bir şey” dedi. Oyuncu, nişanlısı Nihan Ünsal’ın kendisini bir an olsun yalnız bırakmadığını da sözlerine ekledi: “Nihan’ı hep hissettim. Çünkü hep yanımda olduğunu biliyordum.” Nihan Ünsal ise “Durumu iyi ama COVID’in bıraktığı vücuttaki belli sıkıntılar var. Ara sıra solunum sıkıntısı çekiyor” dedi.

‘Sadakatsiz’in bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde izleyiciyi büyük bir sürpriz bekliyor. Burak Sergen, dizinin yeni bölümüne video ile bağlanarak izleyiciyle buluşacak. Dizide canlandırdığı Haluk karakteri kalp krizi geçiren ünlü oyuncu senaryo gereği ailesiyle görüntülü konuşma yapacak.

BURAK SERGEN KİMDİR?

Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961; Ankara),Türk oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Hâlen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

Devlet Tiyatroları'ndaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

ROL ALDIĞI BAZI TİYATRO OYUNLARI

Rol aldığı bazı oyunlar
Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım - 2017
Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

ROL ALDIĞI FİLMLER

Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans ve Manevra - 2005 - Kamyoncu Ali
O da Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I. Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat

ROL ALDIĞI DİZİLER

Sadakatsiz - 2020- (Haluk Güçlü)
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - 2019-2020 - Feyyaz Meftun
Halka - 2019 - İlhan Tepeli
Çukur - 2017-2018 - Baykal/Beyefendi
Kara Sevda - 2015 - Galip Kozcuoğlu
Sen Benimsin - 2015 - Şimal Toprak
Kızılelma - 2014 - Süleyman Hekimoğlu
Aşk ve Ceza - 2010 - Beşir Ağa
Zoraki Başkan - 2009 - Reis
Derdest - 2008 - Bülent Yıldırım
Dicle - 2007 - Seyit
Erkek Tarafı - 2005 - Kamil
Köpek - 2005 - Müdür Abbas
Tam Pansiyon - 2004 - Osman
Zerda - 2002 - Mahmut Ağa
Bulut Bey - 2002 - Kudret
Cesur Kuşku - 2001 - Hal Müdürü
Aşk ve Gurur - 2001 - Kenan Timur

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