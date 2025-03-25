Burak Yılmaz: Her maça kazanmak için çıkıyoruz

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

"SAMSUNSPOR'A KANALİZE OLMUŞ DURUMDAYIZ"

Son Alanyaspor maçında çalışmalarımızın karşılığını aldık. Samsunspor'a kanalize olmuş durumdayız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz, korkumuz yok. Milli ara bizim için çok iyi geçti. Oyuncularım çok uzun zamandır izin yapmamıştı, galibiyetin vermiş olduğu rahatlıkla 3 gün izin yaptık. Tekrar ağır çalışmalarımızla hazırlanıyoruz, milli takımdan dönen oyuncularımız sağ salim geliyorlar ve sakatımız yok. Alanyaspor maçı bizim için kritikti, haftalardır oyunumuzun karşılığını alamıyorduk. 55-70 arası bocaladık ama 90 dakikanın çoğu bölümünde maçın hakimiydik. İyi oyunun karşılığını aldığımız bir maç oldu ve bu moralle milli araya girdik. Samsunspor'u analiz ettik, onlara kanalize olmuş durumdayız. İyi bir takımlar ama biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz ve korkumuz yok. Samsunspor'a saygı duyup, gerekli önlemleri alıp kazanmaya gideceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Son Alanyaspor maçında çalışmalarımızın karşılığını aldık. Samsunspor'a kanalize olmuş durumdayız. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir çekincemiz, korkumuz yok. pic.twitter.com/A4TZyMKTZ3 — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "ŞU AN BEŞİKTAŞ MAÇINI DÜŞÜNMÜYORUZ" Şu anda Beşiktaş maçı hakkında konuşmak doğru değil. Biz tamamen Samsunspor'u düşünüyoruz. Beşiktaş'tan alacağımız da üç puan, Samsunspor maçından alacağımız da üç puan. Ben iki maçı da birbirinden ayırmıyorum. Şu an tamamen Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız. 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Beşiktaş'tan alacağımız da üç puan, Samsunspor maçından alacağımız da üç puan. Ben iki maçı da birbirinden ayırmıyorum. Şu an tamamen Samsunspor maçına kanalize olmuş durumdayız. pic.twitter.com/fkjWyJRDQL — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "BİR ÇEKİNCEMİZ YOK" Ekibimizle beraber analizlerimizi yaptık. Samsunspor'un çok iyi olduğu yerler var. Kendilerinin iyi olduğu yönleri tespit ettik, tabii her takımda olduğu gibi zaafları da var. Samsunspor kesinlikle tesadüfen burada olan bir takım değil. Böyle maçları seviyoruz, böyle atmosferlerde oynamayı seviyoruz. Bir çekincemiz yok. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Samsunspor kesinlikle tesadüfen burada olan bir takım değil. Böyle maçları seviyoruz. Çok iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. pic.twitter.com/BZFVJtCMrv — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "OYUNCULARIMLA KENDİM İRTİBATA GEÇİYORUM" Oyuncularımızla İngilizce anlaşabiliyorum. Oyuncularımla kendim irtibata geçip her şeyi rahat rahat konuşabiliyoruz. 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Oyuncularımızla İngilizce anlaşabiliyorum. Kendim irtibata geçip her şeyi rahat rahat konuşabiliyoruz. pic.twitter.com/UaHQ8p7LYM — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "YABANCI HAKEME KESİNLİKLE KARŞIYIM" Günahıyla sevabıyla Türk hakemlerinin ligimizdeki maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha büyük kaosa götüreceğini düşünüyorum. VAR hakemlerinin yabancı olmasıyla beraber hiçbir şeyin yoluna girdiğini düşünmüyorum. Bizim bu haftaki VAR kayıtlarını dinlediğimiz zaman, AVAR hakemi Zorbay Küçük'ün onu düzeltmeye çalıştığını görüyoruz. Bizim golümüzün verilmediği bir pozisyonun başlangıcı var. Ben kuralın ne olduğunu biliyorum ama VAR'daki yabancı hakem yanlış bir karar verdi. Maçın 1. hakemi Halil Umut Meler'i de yanlış yönlendirdi, Zorbay Küçük de bu durumda başarısız durumda oluyor. Yabancı hakeme kesinlikle karşıyım, doğru olduğunu düşünmüyorum.

📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Günahıyla sevabıyla Türk hakemlerinin ligimizdeki maçları yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha büyük kaosa götüreceğini düşünüyorum. pic.twitter.com/mZwcVQOHwD — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "TÜRK HAKEMLERİNE İHTİYACIMIZ VAR" İnsanlar başarısızlıklarını hakemlerin üstüne yıkmaya başladılar, işin kolay tarafını seçmeye başladılar ve bu utanç verici bir şey. Herhangi bir insana sorsak "Hakem olmak ister misin?" diye, hiçbir insanın 'evet' diyeceğini düşünmüyorum. Ben her maçı bizim insanımızın yönetebileceğini düşünüyorum. Kendi insanımızı eleştirmekte ve yerin dibine vurmakta çekinmiyoruz. Benim de çok canımı yakmışlardır. Hem oyunculuğumda hem teknik direktörlüğümde... Canları sağ olsun. Ben onların kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hata yaptıklarını düşünüyorum. Biz eğer Türk futboluyla bir yere gelmek istiyorsak mutlaka Türk hakemlerine ihtiyacımız var. Biz derbileri yabancı hakeme verirsek UEFA ve FIFA nezdinde bizim hakemlere güvenmediğimize dair bir imaj vermiş oluruz. Bunu doğru bulmuyorum. 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Benim de çok canımı yakmışlardır. Hem oyunculuğumda hem teknik direktörlüğümde... Canları sağ olsun. Ben onların kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hata yaptıklarını düşünüyorum. Biz eğer Türk futboluyla bir yere gelmek istiyorsak mutlaka… pic.twitter.com/nPiFh5xebn — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "TÜRK OYUNCULARIN DAHA FAZLA SÜRE ALMASINDAN YANAYIM" Yabancının serbest olması, herkeste bir yabancı hayranlığı uyandırıyor. Ben buna katılmıyorum, geçmişte ülkemize değerli yabancı oyuncular geldi. Ülkemizin futbolunu bir yere çıkardığı oyuncuların her zaman başımızın üstünde yeri var. Ama yabancı serbest diye, hızlı koşan yabancıyı da buraya futbolcu diye alıp getirmemek lazım. Türk futbolcuların daha fazla süre alması lazım ama onların da kendilerine çeki düzen verip istemesi lazım. Kendi ülkelerinde kendi ekmeklerinde başkalarına bırakmamalılar. Kendi futbolcumuzun da şapkasını önüne koyup düşünmesi lazım.

REKLAM 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Yabancı oyuncu serbest diye her hızlı koşan yabancı insanı da alıp buraya futbolcu diye getirmemek lazım. Ben Türk oyuncuların daha fazla süre almasından yanayım. pic.twitter.com/NlmwsfW5Js — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "MİLLİ TAKIMDA HARİKA BİR JENERASYON VAR" Milli takımda harika bir jenerasyon var. Çok iyi bir teknik direktörümüz, oyuncularımız ve aile havası oluşmuş bir takımımız var. Bunu bozmamamız lazım, kötü yönde etkilemeden sürekli destek olmalıyız. Bu çocukların daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Önemli olan Türk Milli Takımı'nın başarısıdır, kimle başarılı olduğunun önemi yoktur. O bayrağın başarılı olması tek amaçtır, Montella ve oyuncularına alan vermemiz lazım. Bizlere çok büyük bir gurur yaşattılar. A Ligi, bu oyuncuların ve ülkenin hak ettiği bir yer. Onlarla gurur duyuyorum. 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Çok güzel bir Milli Takım havası var. Bunu bozmamamız lazım. Son dönemlerde yakalanan en iyi jenerasyon. pic.twitter.com/h4Lizv9LtE — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "TAKIMLARIN ALTYAPISI SORGULANMALI" Santrfor eksikliği yok, saymakla bitmeyecek oyuncularımız var ama onların performansını konuşabiliriz. Kendi form grafiklerini buldukları zaman mutlaka yararlı olacaklardır. Bir ülkede santrfor sürekli yetişen bir mevki değil. Takımların altyapısı da sorgulanmalı. 📺 Özel röportaj



🎙️ Burak Yılmaz: Santrfor eksikliği yok, oyuncularımız var ama onların performansını konuşabiliriz. Bir ülkede santrfor sürekli yetişen bir mevki değil. Takımların altyapısı da sorgulanmalı. pic.twitter.com/nl56O86omt — HT Spor (@HTSpor) March 25, 2025 "TEKNİK DİREKTÖRLÜKTE ÇOK GÜZEL HAYALLERİM VAR" Çok büyük cümleler kurmak istemiyorum. Beni tanıyan insanlar hayallerimin, hedeflerimin ne olduğunu bilirler. Ekibimle beraber her maçı kazanmak istiyoruz, bu bizim için bir takıntı hale gelmiş durumda. Teknik direktörlükle ilgili çok güzel hayallerim var.