Lille defansının önemli isimlerinden olan Mehmet Zeki Çelik ise 32 karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve 1 de asist yaptı. Çelik 3 golün 2'sini ligde, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde attı.