Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı, UEFA'ya konuştu

Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen Burak Yılmaz, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'nın başarılı performansının kendisini şaşırtmadığını söyledi.

Yusuf Yazıcı hakkında övgü dolu ifadeler kullanan Burak Yılmaz, "Yusuf'un performansı beni şaşırtmadı. Trabzonspor'da birlikte oynamıştık. Bir süper yıldız haline gelmek için gerekli tüm özellikleri bulundurduğunu ve bunun gerçekleşmesinin kendisine bağlı olduğunu ona söylemiştim. Buradaki kariyerine çok iyi başladı, bundan dolayı mutluyum. Yusuf her zaman sıkı çalışıyor, futbol onun hayatı. Şu an yaşadığı başarıları hak ediyor. Hedeflerini gerçekleştirme konusunda çok kararlı." şeklinde konuştu.

Genç oyuncuları desteklemenin önemini vurgulayan 35 yaşındaki golcü futbolcu, "Yusuf şu an hücumda oynuyor ve gol atmalı. Gol atamadığı veya iyi oynayamadığı zamanlar olabilir, futbol böyle bir oyun. Ailesi, takım, teknik heyet ve medya onu böyle zamanlarda desteklemeli. Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'yı da unutmayalım. Burada ülkemizi temsil ediyoruz, mutlu ve huzurluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Lille'e transfer olmanın kendisi için yeni bir tecrübe olduğunu aktaran Burak Yılmaz, "Yeni meydan okumaları seviyorum. Şu an gururluyum, her şey yolunda gidiyor. Daha önce yurt dışından birkaç teklifi reddettim çünkü Türkiye'de kalmak istedim. Bu kararımdan pişman değilim. Bu sezon Lille'e transfer olmaktan da pişmanlık duymuyorum." yorumunu yaptı.

YUSUF YAZICI: BURAK YILMAZ KENDİMİ GELİŞTİRMEME YARDIM ETTİ

Fransa ekibi Lille'de görev yapan Yusuf Yazıcı, takım arkadaşı Burak Yılmaz'dan saha içi ve dışında çok şey öğrendiğini açıkladı.

Yusuf Yazıcı, Lille'in Hollanda temsilcisi Ajax ile yapacağı Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçı öncesi UEFA'ya açıklamada bulundu.

Burak Yılmaz ile Trabzonspor ve milli takımda birlikte oynadıklarını hatırlatan Yusuf Yazıcı, "Burak gol yollarında kendimi geliştirmeme yardım etti. Trabzonspor'da bana çok yardımcı oldu. Ondan saha içi ve dışında çok şey öğrendim. İlk başta Türkiye'den ayrılacağına inanamamıştım. Bir gün Fransa'da birlikte oynayacağımızı düşünmemiştim. Sanırım farklı bir şeyler denemek istedi veya beni özledi." diye konuştu.

Normalde bir orta saha oyuncusu olduğunu hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, "4-4-2 sisteminde ikinci forvet olarak görev yapıyorum. Teknik direktörün istediklerini yapmaya çalışıyorum. Forvette oynadığınızda gol atmak zorundasınız. Ben de elimden geldiğince bunu yapmak için uğraşıyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Ligi'nde yaptığı iki "hat-trick" hakkında da görüşlerini aktaran Yusuf Yazıcı, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, onların desteği olmasa başaramazdım. Çalışmalarımın karşılığını almaya başladım. Sahada her zaman en iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum." yorumunu yaptı.

Ajax ile geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıklarını anımsatan milli futbolcu, "Geçen sezon onlara karşı gayet iyi oynadık ama istediğimiz sonuçları alamadık. İlk maç tur için çok önemli olacak. Geçen yıl deplasmanlarda sorun yaşıyorduk. Bu sezon bunu geliştirdik ve dış sahada daha fazla kazanmaya başladık. Zor olacağının farkındayız ama ilk maçta gerekli skoru almak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.