Burak Yörük sevgilisine evlenme teklifi etti
Burak Yörük, bir süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz'a evlilik teklifindebulundu. O anları yayımlayan Yılmaz; "İki kez 'Evet' dedim" ifadelerini kullandı
Giriş: 27.05.2024 - 08:19 Güncelleme: 27.05.2024 - 08:19
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Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Burak Yörük ile şarkıcı Tuana Yılmaz, birlikteliklerini bir üst seviyeye taşıma kararı aldı.
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Burak Yörük, sevgilisi Tuana Yılmaz'a evlilik teklifinde bulundu. Yılmaz, kendisine yüzük alan Yörük'e "Evet" yanıtını verdi.
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"İKİ KEZ 'EVET' DEDİM"
O anları sosyal medya hesaplarından yayımlayan çiftten Tuana Yılmaz, mutluluğunu "İki kez 'Evet' dedim" sözleriyle dile getirdi.