Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Buray, değeri 50 milyon TL olan aracıyla dikkat çekti - Magazin haberleri

        Buray, değeri 50 milyon TL olan aracıyla dikkat çekti

        Yurt dışı konser turnesinden dönen şarkıcı Buray, 28 gün süren Pasifik seyahatinde adını dahi duymadığı ülkeleri gezdiğini anlatırken, yaklaşık 50 milyon TL değerindeki lüks otomobiliyle de dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 08:09 Güncelleme: 11.02.2026 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        50 milyon TL'lik otomobili dikkat çekti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı Buray, Etiler'deki bir restoranından çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Gezdik, turne yaptık. 28 gün Pasifik turumuz vardı. Adını hiç duymadığınız ülkeleri gezdim. Oradan da konser turnemize geçtim. Bir buçuk aydan sonra ilk kez eve dün geldim" dedi.

        Parasını biriktirip seyahatlere gittiğini dile getiren Buray, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yeni Zelanda beni çok etkiledi. Dağlar, denizler… İnanılmaz güzel bir manzarası var. Gitmemiz 30 saat sürdü. Köpek balıklarıyla daldık, uçaktan atladık. Adrenalin için yapıyoruz. O adrenalin benim ömrüme 5 sene gençlik katıyor. Konserlerimizi yapıyoruz, paramızı biriktirip dünyayı geziyoruz. Bekârken çalışıp geziyorum. En güzel yatırımım gezmek ve görmek. Benim hedefim bütün dünya ülkelerini gezmek. Rahmetli Barış Manço 120 ülke gezmiş. Benim henüz 82 oldu. 196'sını da gezmek istiyorum ben" diyerek gülümsedi.

        Ardından otomobiline doğru yürüyen Buray, yaklaşık değeri 50 milyon TL olan aracına binerek oradan ayrıldı. "Paramı biriktirip dünyayı geziyorum" diyen Buray'ın, parasının bir kısmını da otomobiline yatırdığı görüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bina görevlisini bıçaklayarak öldürmüştü; 3 ay önce 'Ölümün benim elimden olacak' demiş

        Kayseri'de oturduğu binanın görevlisi Bektaş Aşçıpınar'ı bıçaklayarak öldüren Battal U., ilk duruşmada, cinayete mecbur kaldığını söyledi. Sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor istenirken, duruşmada dinlenen Aşçıpınar'ın eşi S.A., "Eşimi 2 yıldır sürekli tehdit ediyordu. Öldürmeden 3 ...
        #BURAY
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        İçişleri ve Adalet Bakanları değişti
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Anne ve babası katledilen iki kardeş: Hunharca bir cinayet!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Kanada'da peş peşe iki silahlı saldırı!
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Alman devi bankadan Epstein itirafı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Netanyahu tutuklama kararına rağmen hava sahalarını kullandı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı alarmı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Çocuk işçiliğine kırmızı kart
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        Su dolu inşaat temeline düşen 2 kardeş öldü
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi