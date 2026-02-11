Buray, değeri 50 milyon TL olan aracıyla dikkat çekti

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; şarkıcı Buray, Etiler'deki bir restoranından çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı; "Gezdik, turne yaptık. 28 gün Pasifik turumuz vardı. Adını hiç duymadığınız ülkeleri gezdim. Oradan da konser turnemize geçtim. Bir buçuk aydan sonra ilk kez eve dün geldim" dedi.

Parasını biriktirip seyahatlere gittiğini dile getiren Buray, sözlerini şöyle sürdürdü; "Yeni Zelanda beni çok etkiledi. Dağlar, denizler… İnanılmaz güzel bir manzarası var. Gitmemiz 30 saat sürdü. Köpek balıklarıyla daldık, uçaktan atladık. Adrenalin için yapıyoruz. O adrenalin benim ömrüme 5 sene gençlik katıyor. Konserlerimizi yapıyoruz, paramızı biriktirip dünyayı geziyoruz. Bekârken çalışıp geziyorum. En güzel yatırımım gezmek ve görmek. Benim hedefim bütün dünya ülkelerini gezmek. Rahmetli Barış Manço 120 ülke gezmiş. Benim henüz 82 oldu. 196'sını da gezmek istiyorum ben" diyerek gülümsedi.

Ardından otomobiline doğru yürüyen Buray, yaklaşık değeri 50 milyon TL olan aracına binerek oradan ayrıldı. "Paramı biriktirip dünyayı geziyorum" diyen Buray'ın, parasının bir kısmını da otomobiline yatırdığı görüldü.