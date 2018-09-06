İngiliz lüks perakende markası Burberry, milyonlarca sterlin değerinde satılmayan ürünleri yakarak imha etme uygulamasına son verdiğini açıkladı. Söz konusu uygulaması uzunca bir süredir eleştirilen şirketin, bundan sonra koleksiyonlarında gerçek kürk de kullanmayacağı belirtildi. Şirket bir süredir iki uygulaması nedeniyle de eleştiriliyordu.

Geçen yıl 28.6 milyon sterlin değerinde satılmamış ürününü yakan Burberry, yeni tasarımcısı Riccardo Tisci ile ilk koleksiyonunu hazırlarken şirketin bundan sonra toplum ve çevre sorumluluğuna daha fazla önem vereceğini açıkladı. Buna göre, İngiliz lüks giyim markası da Versace, Gucci ve Stella McCartney gibi diğer ünlü markalar gibi bundan sonra tavşan, tilki, vizon ve Asya rakunu gibi hayvanların kürklerini de kullanmayacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Burberry CEO'su Marco Gobbetti, "Çağımızda lüks, topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşımayı gerektirir. Bu, Burberry'nin temel anlayışı ve uzun vadeli başarısının anahtarıdır" ifadesini kullandı.

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