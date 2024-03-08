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        Haberler Magazin Burçin Terzioğlu, Umut Duygu ile ayrılığını doğruladı: Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler - Magazin haberleri

        Burçin Terzioğlu ayrılığı doğruladı: Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler

        Burçin Terzioğlu'nun yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Umut Duygu'dan ayrıldığı ileri sürülmüştü. İddiaları doğrulayan Terzioğlu; "Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 08:36 Güncelleme: 08.03.2024 - 08:36
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burçin Terzioğlu, Gayrettepe'deki bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terzioğlu, oyunculuk süreci ve son zamanlarda projelerde yer almama sebebi hakkında konuştu.

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        "KIŞTAN SIKILDIK"

        Burçin Terzioğlu; "Keyfim yerinde aslında... Bu sezon için içimize sinen proje olmadı. Okuyorum ve bakıyorum şu an. Yaz geliyor zaten. Baharı da bekliyorum, kıştan biraz sıkıldık" dedi.

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        AYRILIĞI DOĞRULADI

        Öte yandan Burçin Terzioğlu'nun kısa bir süre önce spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile birlikteliğini sonlandırdığı ileri sürülmüştü. Ayrılık iddialarını doğrulayan Terzioğlu; "Evet haber doğru. Neden başladığı ya da neden devam ettiği hakkında hiç konuşmadım. Neden bittiğiyle ilgili de konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

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        "AYRILIĞIN SEBEBİ EVLİLİK STRESİ DEĞİL"

        Burçin Terzioğlu, ayrıca; "Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal. Evlilik stresi de sebepler arasında değil" açıklamasında bulundu.

        #Burçin Terzioğlu
        #Umut Duygu
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