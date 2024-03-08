Burçin Terzioğlu ayrılığı doğruladı: Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler
Burçin Terzioğlu'nun yaklaşık üç yıldır aşk yaşadığı Umut Duygu'dan ayrıldığı ileri sürülmüştü. İddiaları doğrulayan Terzioğlu; "Evlilik teklifi almıştım ama ayrılığın sebebi özel şeyler. Bir araya gelmek ne kadar doğalsa ayrılmak da o kadar doğal" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burçin Terzioğlu, Gayrettepe'deki bir etkinliğe katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terzioğlu, oyunculuk süreci ve son zamanlarda projelerde yer almama sebebi hakkında konuştu.
"KIŞTAN SIKILDIK"
Burçin Terzioğlu; "Keyfim yerinde aslında... Bu sezon için içimize sinen proje olmadı. Okuyorum ve bakıyorum şu an. Yaz geliyor zaten. Baharı da bekliyorum, kıştan biraz sıkıldık" dedi.
AYRILIĞI DOĞRULADI
Öte yandan Burçin Terzioğlu'nun kısa bir süre önce spor eğitmeni sevgilisi Umut Duygu ile birlikteliğini sonlandırdığı ileri sürülmüştü. Ayrılık iddialarını doğrulayan Terzioğlu; "Evet haber doğru. Neden başladığı ya da neden devam ettiği hakkında hiç konuşmadım. Neden bittiğiyle ilgili de konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.