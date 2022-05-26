Burcu Biricik: Yurt dışı tatillerini seviyoruz

"Yurt dışı tatillerini seviyoruz" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Burcu Biricik, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Biricik, Emre Yetkin ile birlikte kayınvalidesine doğum günü hediye almaya geldiklerini ifade etti. Eşiyle beraber mağazaları dolaşan Burcu Biricik, basın mensuplarına poz vermeyi ihmal etmedi.

"ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Biricik, "Dizinin çekimleri çok yoğun ve güzel geçiyor. Sezon finalini karnesini bekleyen öğrenciler gibi heyecanla bekliyorum." dedi.

"YURT DIŞI TATİLLERİNİ SEVİYORUZ"

Yaz planlarından da bahseden ünlü oyuncu, "Yurt dışı tatillerini de seviyoruz. Pandemiden dolayı pek gidememiştim ama gitmek istediğimiz yerler var. Nerede çadır kurabiliriz diye bakacağız. Mesela şu an Zanzibar’da çok konuşuluyoruz. Orayı ziyaret edip, bir merhabalaşmak isteriz." açıklamasını yaptı.