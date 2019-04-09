İngilizce, Almanca, Fransızca bilen Burcu Çetinkaya Caddebostan Spor Kulübü'nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard'cu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileridir. Peki, Burcu Çetinkaya kimdir? Burcu Çetinkaya kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

BURCU ÇETİNKAYA KİMDİR?

19 Mart 1981 İstanbul doğumludur. Babası İlhan Çetinkaya, otomotiv ve taşımacılık sektörlerinde üst düzey yönetici.

Özel Bebek Yeni Yıldız ilkokulunu bitirdikten (1992) sonra girdiği Robert College de önce orta (1996) ardından da lise eğitimini (1999) tamamladı. Koç Üniversitesi'nin Ekonomi bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra senaristlik ve satış-pazarlama konularında iş hayatına atıldı.

İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Kürtçe ve Arapça biliyor, bekar. Koyu bir Bursaspor taraftarı olarak bilenen Çetinkaya çoğu deplasman maçlarına gitmektedir.

Caddebostan Spor Kulübü'nün üyesi ve otomobil sporları dışında iyi bir snowboard'cu. Satranç ve sinema ise spor dışı hobileridir.

Kariyeri

Otomobil sporları kariyeri, 2005 sezonunda Hitit Rallisi ile başladı. Fiat Palio ile katıldığı bu ilk yarışında bayanlarda 3'ncü oldu. Aynı yıl Fiat Rallisi'nde yine bayanlar kupasında 3'ncülüğünü yineledi.

Kocaeli Rallisi'nde Bayanlar 2'ncisi; Beykoz Rallikrosu'nda sınıf 2'de 5'nci oldu. 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası'nın üç yarışına da katıldı ve Palio'su ile hepsinde finişe gelme başarısı gösterdi.

Genel klasmanlarında 25, 21 ve 15'nci sıralarda tamamladığı her üç rallide de Bayanlar Kupası'nı rakiplerine kaptırmadı. Sonuçta; 2005 Castrol İstanbul Ralli Şampiyonası Bayanlar 1'nciliğini kazandı. Castrol Fiesta Rally Cup'ta ilk 10'a seçilen tek bayan pilot olarak, 2006 sezonu rallilerinde 9 erkek rakibi ile sıkı bir rekabete girecek. Kariyerinin İlk ralli otomobili olan Palio'dan sonra Fiesta ST ile start alacak ama gönlünde Fiat Punto Süper 2000 ile yarışmak yatıyor.