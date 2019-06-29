Sunucu Burcu Esmersoy, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Geride bıraktığımız hafta önce Bodrum, daha sonra Marmaris'te kısa bir tatil yapan Esmersoy, İstanbul'a geri döndü.
Kişisel bakımına özen gösteren ve sık sık alışverişe çıkmayı da seven ünlü sunucu, günün erken saatlerinde geldiği alışveriş merkezinden ayrılırken görüntülendi.
Makyajsız ve gündelik hali ile görüntülenmekten çekinmeyen Burcu Esmersoy, karşılaştığı gazetecileri kırmayarak objektiflere poz verdi. Ayaküstü sohbet ettikten sonra muhabirlerden müsaade isteyen güzel sunucu, özel aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.
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