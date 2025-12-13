Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Burcu Esmersoy: Allah yüzüme güldü

        Burcu Esmersoy: Allah yüzüme güldü

        Burcu Esmersoy, 2023 evlendiği eşi Nazım Akmandil hakkında; Çok mutluyum. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü. Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2025 - 10:35 Güncelleme: 13.12.2025 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Allah yüzüme güldü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Esmersoy, Burak Deniz, Serenay Aktaş, Onur Akbay, İlayda Akdoğan, Buray ve Enis Arıkan Core Fighting Championship 2'nin Wolkswagen Arena'da gerçekleşen gecesine katıldı. Birbirinden başarılı sporcuların ringe çıktığı gecede, ünlü isimler de müsabakaları yakından takip etti.

        "EN GÜZEL YILLARIMI YAŞIYORUM"

        Boksa devam etmediğini söyleyen Burcu Esmersoy; "Eşimle beraber yapıyorduk, aynı spor salonundan tanışıyoruz. Böyle karar verdik ama özlediğimizi fark ettik. Maçı seyredince eldiveni takıp boksa ya da muaythai'a dönmeyi düşünmedim değil" dedi.

        Burcu Esmersoy
        Burcu Esmersoy

        Arkadaşlarını azaltan sunucu; "Benim değil, pek çok insanın fikri. Daha az insan ve daha az mekân olunca daha iyi oluyor. Yorulmakla alakası yok. Vaktini ve nakdini daha kaliteli harcamak. Her şeye koşamam görüşeceğim insanları seçiyorum" diye konuştu.

        EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) açıklamasıyla ilgili Esmersoy; "6 dedim ama 3 yıl olacaktı" ifadelerini kullandı. "Eşim en büyük şansım" diyen Esmersoy, "Çok mutluyum. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü. Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

        Burcu Esmersoy - Nazım Akmandil
        Burcu Esmersoy - Nazım Akmandil
        REKLAM

        "YATIRIMIMI YURT DIŞINA YAPIYORUM"

        Burak Deniz; "Yoğun tempodayım. Güzel gidiyor, sadece çalışıyorum diyebilirim. Ev ve iş arasındayım" dedi. Oyuncu; "Hayatınızda hep iş mi olacak?" sorusuna; "Bilmem, bakacağız bu işler kısmet" yanıtını verdi. Yatırımla ilgili Deniz; "Daha çok yurt dışına yatırım yapıyorum. Türkiye'de 1 - 2 yatırımım var ama daha çok yurt dışına" diye konuştu.

        Burak Deniz
        Burak Deniz

        "BİR ŞEYLER YAVAŞ YAVAŞ OLABİLİR"

        İlayda Akdoğan; "Her gün değil haftada birkaç kez spora gitmeye çalışıyorum" dedi. Oyuncu, aşkla ilgili ise "Aşka kapılarım açık. Bir şeyler yavaş yavaş olabilir. Konuştuğum birisi var tanınan biri değil" diye konuştu. Akdoğan; "Sektörden biriyle sevgili olmak zor mu?" sorusuna, "Zor değil de sanki işin önüne geçiyor bazen. Sektörden olmayan biriyle birlikte olunca benim için daha kolay ilerliyor" yanıtını verdi.

        İlayda Akdoğan
        İlayda Akdoğan

        "HAFTADA 3 - 4 GÜN SPOR YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"

        Amatör şekilde muaythai yaptığını söyleyen Onur Akbay; "Müthiş bir stres önleyici. Pozitif motive edici spor. İyi ki tanışmışım muaythai ile, aşığım. Haftada 3 - 4 gün yapmaya çalışıyorum" dedi.

        Serenay Aktaş
        Serenay Aktaş

        "URFALI ÇIKTI!"

        Aşkı bulamadığını söyleyen Serenay Aktaş; "İlişkiler çok kolaylaştı. Çok çabuk tüketiyoruz. Ne istediğimi biliyorum. Aldatılacaksam neden ilişkiye başlayayım diyorum. Toksik bir şey yaşayacağıma yalnız olmayı tercih ederim" dedi. İtirafta bulunan oyuncu; "En son İtalyan flörtüm vardı, tanıdık biriydi. Her şey yolundaydı adamın kılına tüyüne takıldım. Somut olarak kıl diyorum. İtalyan dedik Urfalı çıktık. Epilasyon yaptırmamış" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burcu Esmersoy
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        6 aydır bir haber yok... Elif'in yürek yakan çağrısı!
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Güllü'nün kızı cinayetten tutuklandı! "Dizlerinin yukarı kısmından itti!"
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        Venezuela: ABD Karayipler'de savaş çıkarmak istiyor
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        'Bıçak parası' profesörü yaktı!
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        İklim değişikliği o hastalıkları etkileyebilir
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        5 kent için kar alarmı! 4 bölgede yağış var!
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        Ailenin küçük oğlu katil çıktı
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        18 yaş altı sigorta geçerli mi?
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Yeni başkan faiz kararlarında beni dinlemeli"
        "Onların işçileri değiliz"
        "Onların işçileri değiliz"
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Kara kaplı defterden çıkanlar
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Michelin yıldızlı 17 Türk restoranında fiyatlar nasıl?
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        Japonların "yalnız yemek" kültürü
        İlişkiyi kabul etti
        İlişkiyi kabul etti
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Hayatından tamamen çıkardı 
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Arda Güler'den rekor yükseliş!
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü
        Ukrayna'da Türk şirketine ait gemi hasar gördü