Burcu Esmersoy: Allah yüzüme güldü
Burcu Esmersoy, 2023 evlendiği eşi Nazım Akmandil hakkında; Çok mutluyum. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü. Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Esmersoy, Burak Deniz, Serenay Aktaş, Onur Akbay, İlayda Akdoğan, Buray ve Enis Arıkan Core Fighting Championship 2'nin Wolkswagen Arena'da gerçekleşen gecesine katıldı. Birbirinden başarılı sporcuların ringe çıktığı gecede, ünlü isimler de müsabakaları yakından takip etti.
"EN GÜZEL YILLARIMI YAŞIYORUM"
Boksa devam etmediğini söyleyen Burcu Esmersoy; "Eşimle beraber yapıyorduk, aynı spor salonundan tanışıyoruz. Böyle karar verdik ama özlediğimizi fark ettik. Maçı seyredince eldiveni takıp boksa ya da muaythai'a dönmeyi düşünmedim değil" dedi.Burcu Esmersoy
Arkadaşlarını azaltan sunucu; "Benim değil, pek çok insanın fikri. Daha az insan ve daha az mekân olunca daha iyi oluyor. Yorulmakla alakası yok. Vaktini ve nakdini daha kaliteli harcamak. Her şeye koşamam görüşeceğim insanları seçiyorum" diye konuştu.
EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) açıklamasıyla ilgili Esmersoy; "6 dedim ama 3 yıl olacaktı" ifadelerini kullandı. "Eşim en büyük şansım" diyen Esmersoy, "Çok mutluyum. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü. Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
"YATIRIMIMI YURT DIŞINA YAPIYORUM"
Burak Deniz; "Yoğun tempodayım. Güzel gidiyor, sadece çalışıyorum diyebilirim. Ev ve iş arasındayım" dedi. Oyuncu; "Hayatınızda hep iş mi olacak?" sorusuna; "Bilmem, bakacağız bu işler kısmet" yanıtını verdi. Yatırımla ilgili Deniz; "Daha çok yurt dışına yatırım yapıyorum. Türkiye'de 1 - 2 yatırımım var ama daha çok yurt dışına" diye konuştu.Burak Deniz
"BİR ŞEYLER YAVAŞ YAVAŞ OLABİLİR"
İlayda Akdoğan; "Her gün değil haftada birkaç kez spora gitmeye çalışıyorum" dedi. Oyuncu, aşkla ilgili ise "Aşka kapılarım açık. Bir şeyler yavaş yavaş olabilir. Konuştuğum birisi var tanınan biri değil" diye konuştu. Akdoğan; "Sektörden biriyle sevgili olmak zor mu?" sorusuna, "Zor değil de sanki işin önüne geçiyor bazen. Sektörden olmayan biriyle birlikte olunca benim için daha kolay ilerliyor" yanıtını verdi.İlayda Akdoğan
"HAFTADA 3 - 4 GÜN SPOR YAPMAYA ÇALIŞIYORUM"
Amatör şekilde muaythai yaptığını söyleyen Onur Akbay; "Müthiş bir stres önleyici. Pozitif motive edici spor. İyi ki tanışmışım muaythai ile, aşığım. Haftada 3 - 4 gün yapmaya çalışıyorum" dedi.Serenay Aktaş
"URFALI ÇIKTI!"
Aşkı bulamadığını söyleyen Serenay Aktaş; "İlişkiler çok kolaylaştı. Çok çabuk tüketiyoruz. Ne istediğimi biliyorum. Aldatılacaksam neden ilişkiye başlayayım diyorum. Toksik bir şey yaşayacağıma yalnız olmayı tercih ederim" dedi. İtirafta bulunan oyuncu; "En son İtalyan flörtüm vardı, tanıdık biriydi. Her şey yolundaydı adamın kılına tüyüne takıldım. Somut olarak kıl diyorum. İtalyan dedik Urfalı çıktık. Epilasyon yaptırmamış" diye konuştu.