Burcu Esmersoy: Allah yüzüme güldü

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Esmersoy, Burak Deniz, Serenay Aktaş, Onur Akbay, İlayda Akdoğan, Buray ve Enis Arıkan Core Fighting Championship 2'nin Wolkswagen Arena'da gerçekleşen gecesine katıldı. Birbirinden başarılı sporcuların ringe çıktığı gecede, ünlü isimler de müsabakaları yakından takip etti.

"EN GÜZEL YILLARIMI YAŞIYORUM"

Boksa devam etmediğini söyleyen Burcu Esmersoy; "Eşimle beraber yapıyorduk, aynı spor salonundan tanışıyoruz. Böyle karar verdik ama özlediğimizi fark ettik. Maçı seyredince eldiveni takıp boksa ya da muaythai'a dönmeyi düşünmedim değil" dedi.

Burcu Esmersoy

Arkadaşlarını azaltan sunucu; "Benim değil, pek çok insanın fikri. Daha az insan ve daha az mekân olunca daha iyi oluyor. Yorulmakla alakası yok. Vaktini ve nakdini daha kaliteli harcamak. Her şeye koşamam görüşeceğim insanları seçiyorum" diye konuştu.

EYT (Emeklilikte yaşa takılanlar) açıklamasıyla ilgili Esmersoy; "6 dedim ama 3 yıl olacaktı" ifadelerini kullandı. "Eşim en büyük şansım" diyen Esmersoy, "Çok mutluyum. Gerçekten sonunda Allah yüzüme güldü. Onunla tanıştığım günden beri her işim rast gidiyor. En güzel yıllarımı yaşıyorum" ifadelerini kullandı.