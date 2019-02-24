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Eşi ile çocuk istediklerini söyleyen Burcu Esmersoy “Herkesin bizim için dua ettiğini ve çok istediğini biliyorum. İnşallah kısa sürede müjdeleyeceğiz ama dünyayı gezmeyi de çok seviyorum şimdilik televizyn programı sebebiyle çocuk işi sekteye uğradı” diyerek esprili bir yorumda bulundu.