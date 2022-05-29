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Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim!

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 7 aydır aşk yaşadığı yazılımcı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını açıklayan Burcu Esmersoy, hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. "Kendimi yeni keşfettim" diyen ünlü sunucu, "40'lı yaşlarda neyi sevip, sevmediğime karar verdim" ifadelerini kullandı

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  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    Nazım Akmandil ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Burcu Esmersoy, hakkında merak edilenleri anlattı.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    Alem Dergisi'ne konuşan Esmersoy, "Kendimi yeni keşfettim. 40’lı yaşlarda neyi sevip sevmediğime karar verdim." dedi.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    "DİSİPLİN SEVERİM"

    7 maddede kendini açıklayan 45 yaşındaki ünlü isim, "Çok erken uyanırım. Enerjik ve pozitifim. Mükemmelliyetçiyim. Kaprisim yoktur. Çok hızlı çalışırım. Dakiğimdir. Displin severim." ifadelerini kullandı.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    "EVLİLİK TEKLİFİ GELDİ"

    Öte yandan Burcu Esmersoy, geçtiğimiz günlerde 7 aydır aşk yaşadığı Nazım Akmandil'den evlilik teklifi aldığını açıklamıştı. Esmersoy, "Teklif geldi. Hayırlısı olsun diyeyim." şeklinde konuşmuştu. Burcu Esmersoy, parmağındaki yüzükle dikkat çekmişti.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    Ünlü sunucunun teklifi aldığı anın fotoğrafları da basına sızmıştı. Geçtiğimiz haftalarda Burcu Esmersoy ile yurt dışına çıkan Nazım Akmandil'in, Burcu Esmersoy'a İtalya'da evlilik teklifinde bulunduğu ileri sürülmüştü.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    2019'DA BOŞANDI

    Öte yandan Massimo Cusimano'dan 2008'de boşandıktan 10 yıl sonra Berk Suyabatmaz ile nikah masasına oturan Burcu Esmersoy, aradığı mutluluğu yine bulamamıştı. Suyabatmaz ile Esmersoy, 2019'da yollarını ayırmıştı.
  • Burcu Esmersoy: Kendimi yeni keşfettim! - Magazin haberleri

    4 AY SÜREN BİRLİKTELİK

    Suyabatmaz'dan boşandıktan sonra Allan Hakko ile yeni bir aşka yelken açan Esmersoy'un ilişkisi sadece 4 ay sürmüştü.

    Çiftin, Burcu Esmersoy'un işkolik olması nedeniyle birlikteliklerini sonlandırdıkları öğrenilmişti.

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