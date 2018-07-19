'Anadolu'nun Güneşi' isimli türkü albümüyle adından sıkça söz ettiren Burcu Güneş'e nazar değdi. Habertürk'ten Arif Hür'ün haberine göre, dün akşam, Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 31. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan ünlü şarkıcı için her şey güzel başladı. Sevilen şarkılarını, hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren Güneş, konserin bitişiyle birlikte büyük bir şok yaşadı. Konser sonrası sahnenin hemen yanında bulunan karavanına geçen şarkıcı alanda çıkan şiddetli fırtına sonrası, sahnenin kaldığı karavanının üzerine düşmesinden güvenlik görevlilerinin yardımıyla kurtuldu. Sahneden, karavana gelen cisimlerin etkisiyle büyük panik yaşayan Güneş, olayın şokunu atlattıktan hemen sonra evinin yolunu tuttu.

Konser boyunca sahnede sık sık elektriklerin gittiği öğrenildi.

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