Burcu Güneş'ten 'Neresindeyiz Aşkın (Söyle)'

Burcu Güneş, geçtiğimiz hafta söz ve bestesi kendisine ait olan yeni şarkısı 'Neresindeyiz Aşkın (Söyle)'yi sevenleriyle buluşturmuştu. Şarkının düzenlemesi Turaç Berkay Özer’e, mix ve mastering’i ise Celil Yavuz’a ait.

Geçtiğimiz gün Kadıköy Kalamış Meydan'da sevenleriyle bir araya gelen Burcu Güneş, 'Neresindeyiz Aşkın?(Söyle)'yi ilk kez canlı olarak söyledi.

.png