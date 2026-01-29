Burcu Kara: Sosyal medyadan sonra her şey yozlaştı

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; spor ve kadın mücadelesini odağına alan 'Fırtına Kız' adlı sinema filminin galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı. Başrolünde; Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan ve Burcu Kara'nın yer aldığı filmin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BU FİLMİ GENÇ KIZLARIMIZIN İZLEMESİNİ UMUT EDİYORUM"

Burcu Kara: Söylenecek çok şey var, çok güzel mesaj içeren dramatik bir hikâye. İçinde çok hüzün ve ümit barındıran, sonu çok umut verici bir hikâye. Hikâyenin Diyarbakır'da çekilmesi beni çok etkiledi. İçindeyken daha da etkilendim. Maalesef bu tür hikâyeler birçok ailelerde, birçok ülkede var. Kız çocuklarını ayırmak, kadınlara kıymet vermemek, onları hep bir meta olarak görmek, onları kullanmak, faydalanmaya çalışmak... Hayat çok acıklı hikâyelerle dolu. Her gün görüyoruz, okuyoruz, şahit oluyoruz. Maalesef burada da böyle bir şey var ama azmetmek, inat etmek arada çıkan iyi birinin kahramanın her şeyi değiştirmesi çok kıymetli. Biz böyle şeylerin olmamasını umut ediyoruz. Bu yüzden çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Kız çocuklarımızı özellikle okutalım ki ilerde onlarda ayaklarının üzerinde durmayı bilsinler, çok daha bilinçli eğitimli birer anne olsunlar. Umarım her şey zamanla değişir. Bu filmi genç kızlarımız mutlaka seyretsin umut olacağını ümit ediyorum. Sosyal medyadan sonra ben her şeyin yozlaştığını düşünüyorum. Sadece güzel görünüş değil, bence en çekici şey zekâdır. Güzellik, yakışıklı olmak geçici şeyler. Kalıcı olan zekâdır, takdir edilmesi gereken zekadır; girdiğin her yerde parlarsın. Herkesi etkilersin, kimse sana 'Hayır' diyemez, sana saygı duyarlar. Genç kızlarımız için dileklerim bunlar."