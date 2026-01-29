Burcu Kara: Sosyal medyadan sonra her şey yozlaştı
Daha önce sosyal medya kullanımı için "Şimdi her şey, arabanı, evini, saatini ve yediğini göstermek üzere kuruldu. Hayat tamamen buna döndü" ifadelerini kullanan Burcu Kara'dan konuyla ilgili yeni açıklama geldi; "Sosyal medyadan sonra her şey yozlaştı"
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; spor ve kadın mücadelesini odağına alan 'Fırtına Kız' adlı sinema filminin galası Beyoğlu Atlas Sineması'nda yapıldı. Başrolünde; Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan ve Burcu Kara'nın yer aldığı filmin oyuncuları basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Eylül Ersöz, Cihangir Ceyhan ve Burcu Kara
"BU FİLMİ GENÇ KIZLARIMIZIN İZLEMESİNİ UMUT EDİYORUM"
Burcu Kara: Söylenecek çok şey var, çok güzel mesaj içeren dramatik bir hikâye. İçinde çok hüzün ve ümit barındıran, sonu çok umut verici bir hikâye. Hikâyenin Diyarbakır'da çekilmesi beni çok etkiledi. İçindeyken daha da etkilendim. Maalesef bu tür hikâyeler birçok ailelerde, birçok ülkede var. Kız çocuklarını ayırmak, kadınlara kıymet vermemek, onları hep bir meta olarak görmek, onları kullanmak, faydalanmaya çalışmak... Hayat çok acıklı hikâyelerle dolu. Her gün görüyoruz, okuyoruz, şahit oluyoruz. Maalesef burada da böyle bir şey var ama azmetmek, inat etmek arada çıkan iyi birinin kahramanın her şeyi değiştirmesi çok kıymetli. Biz böyle şeylerin olmamasını umut ediyoruz. Bu yüzden çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Kız çocuklarımızı özellikle okutalım ki ilerde onlarda ayaklarının üzerinde durmayı bilsinler, çok daha bilinçli eğitimli birer anne olsunlar. Umarım her şey zamanla değişir. Bu filmi genç kızlarımız mutlaka seyretsin umut olacağını ümit ediyorum. Sosyal medyadan sonra ben her şeyin yozlaştığını düşünüyorum. Sadece güzel görünüş değil, bence en çekici şey zekâdır. Güzellik, yakışıklı olmak geçici şeyler. Kalıcı olan zekâdır, takdir edilmesi gereken zekadır; girdiğin her yerde parlarsın. Herkesi etkilersin, kimse sana 'Hayır' diyemez, sana saygı duyarlar. Genç kızlarımız için dileklerim bunlar."
Cihangir Ceyhan: Diyarbakır'da çekilmesi benim için çok değerliydi. Bir baba olarak ilk kez 'Baba' rolünü oynadım. Acılı bir film olduğunu düşünüyoruz insanlar, salondan salya sümük çıkabilir.
Eylül Ersöz: Futbolcu olmak isteyen hayallerinin peşinde koşan 'Zeynep' karakterini canlandırıyorum. Çok keyif aldım oynarken, çok güzel film oldu. Futbol dersi aldım, iyi oynadığımı düşünüyorum devam da edebilirim."
Duygu Paracıkoğlu: Ben mutluyum yönetmenimiz bizi çok iyi adapte etti umarım sizlerde beğenirsiniz.
'FIRTINA KIZ' FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Film, geleneksel olarak erkek egemen bir alan olarak görülen futbolu, tutkuyla mücadele eden genç bir kadının gözünden anlatıyor. Sporun içinde var olma mücadelesi veren bir kadının hikâyesini merkezine alan yapım, hem ilham veren bir başarı öyküsü hem de toplumsal kalıplara karşı güçlü bir duruş sunuyor.
Yapımcılığını AKC Sinema TV adına Bilal Kalyoncu'nun üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan'ın oturduğu, senaryosu Esen Ali Bilen tarafından kaleme alınan 'Fırtına Kız'ın çekimleri Diyarbakır’da gerçekleştirildi. 'Fırtına Kız', gösterime 30 Ocak'ta girecek.