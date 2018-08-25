Burcu Özberk, Bodrum'da görüntülendi

Oyuncu Burcu Özberk, tatil sezonunu Bodrumda açtı. Yalıkavak'ta görüntülenen oyuncu, gün boyu arkadaşlarıyla kiraladıkları locada sohbet etti. Kusursuz fiziği ile dikkat çeken oyuncu, akşam yemeği için mekanın restoran kısmına geçerek günü bitirdi