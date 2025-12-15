Burcu Özberk'in panik anları

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Özberk, Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yanında iki erkek arkadaşı bulunan oyuncu, basın mensuplarını fark edince bir hayli panik yaşadı.

"ŞAŞIRDIM"

Burcu Özberk, gazetecilere dönüp; "Sizi bu saatte burada görünce şaşırdım. Her şey yolunda, arkadaşlarla yemek yedik, dağılıyoruz" dedi.

Burcu Özberk, erkek arkadaşlarıyla aynı otomobile binip, basın mensuplarına selam verdikten sonra oradan ayrıldı.