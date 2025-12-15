Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Burcu Özberk'in panik anları

        Burcu Özberk'in panik anları

        Burcu Özberk, Yeniköy'deki bir mekândan iki erkek arkadaşıyla çıkarken görüntülendi. Özberk, gazetecileri görünce bir hayli panik yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 08:13 Güncelleme: 15.12.2025 - 08:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burcu'nun panik anları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Burcu Özberk, Yeniköy'deki bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yanında iki erkek arkadaşı bulunan oyuncu, basın mensuplarını fark edince bir hayli panik yaşadı.

        "ŞAŞIRDIM"

        Burcu Özberk, gazetecilere dönüp; "Sizi bu saatte burada görünce şaşırdım. Her şey yolunda, arkadaşlarla yemek yedik, dağılıyoruz" dedi.

        REKLAM

        Burcu Özberk, erkek arkadaşlarıyla aynı otomobile binip, basın mensuplarına selam verdikten sonra oradan ayrıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burcu Özberk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        İki grup kavgaya girdi... Kardeş yaralandı ağabeyi öldürüldü!
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Sydney'deki silahlı saldırganların baba-oğul olduğu tespit edildi
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Türkiye dünyadan hızlı 'elektrikleniyor'
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Yeni yıla kim daha erken, kim daha geç giriyor?
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Ucuz ihya için son 2 hafta
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!