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Burcu Özberk kaç yaşında? Burcu Özberk dizileri ve biyografisi

Sosyal medyada yeni dizisi ve güzelliği ile trende giren genç oyuncu Burcu Özberk'in özel hayatı merak ediliyor. Son olarak Çocukluk ve Afili Aşk dizisinde rol alan güzel oyuncu Burcu Özberk, Güneş'in Kızları dizisi ile popülerlik elde etmişti. İşte Burcu Özberk hakkında merak edilenler...

Burcu Özberk kaç yaşında? Burcu Özberk dizileri ve biyografisi

Burcu Özberk, birçok dizide rol aldı. Aşk Mantık İntikam dizisi ile dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, kısa bir süre önce Çocukluk dizisinde Erdal Beşikçioğlu ile başrolü paylaşmıştı.

BURCU ÖZBERK KİMDİR?

Burcu Özberk, 12 Aralık 1989'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü mezunu olan Özberk, İlk ekran deneyimini 2013 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşamış, bu dizide Huricihan Sultan karakterini canlandırmıştır.

Güneşin Kızları dizisindeki Nazlı Yılmaz karakteri kariyerinde dönüm noktası olmuştur. Erdal Beşikçioğlu'nun Tatbikat Sahnesi'nde Marquis de Sade Quills ve Woyzeck Masalı adlı oyunlarda rol almıştır.

2017-2018 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Aslan Ailem dizisinde oynamıştır. Ardından Direniş Karatay filminde Türkan karakterini canlandırmıştır. En son Kanal D'de yayımlanan Afili Aşk dizisinde oynamıştır. 2020'nin Ekim ayında FOX'ta başlayan Çocukluk dizisinde Ayşegül karakterini canlandırmıştır.

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