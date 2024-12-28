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        Haberler Spor Diğer Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: 2025'in en şanslı burçları! - Diğer Haberleri

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: 2025'in en şanslı burçları!

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Astrolog Nuray Sayarı ve Modacı Şiyar Akboğa'ydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 12:27 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:01
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        2025'in en şanslı burçları!
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        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla izleyiciyle buluştu. Burcu Ürge'nin bu haftaki konukları Astrolog Nuray Sayarı ve Modacı Şiyar Akboğa'ydı.

        Nuray Sayarı 2025'in en şanslı burçlarını açıkladı. Sayarı, "Koçlar, Yengeçler, Boğalar, Oğlaklar ve Kovalar bu burçlar yılın en şanslı burçları" ifadelerini kullandı.

        Burcu Ürge'nin bir diğer konuyu ise Modacı Şiyar Akboğa'ydı. Akboğa ise hangi ünlü isimlerle çalıştığını açıkladı. Şiyar Akboğa, "Şu anda halihazırda giydirdiğimiz ve koleksiyonalarımızı severek giyen iki isim var Türkiye'de. Biri Hande Erçel biri de Serenay Sarıkaya. Serenay Sarıkaya aslında bizim patlama noktamız oldu. Bir dizide giydiği kıyafetlerle magazine düştü." dedi.

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