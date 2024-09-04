Burdur'da baba-oğul silahlı saldırıda öldü!

Burdur'un Gölhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf baba ile oğlu öldü.

Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, M.K. (42) iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etti.

BABA OLAY YERİNDE, OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

Fotoğraf: AA

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Muharrem Tin (32) de kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.