Burdur'da baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
Burdur'un Gölhisar ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba olay yerinde, ağır yaralanan oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın zanlısı, polis ekiplerince yakalandı
Burdur'un Gölhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf baba ile oğlu öldü.
Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, M.K. (42) iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etti.
BABA OLAY YERİNDE, OĞLU HASTANEDE ÖLDÜFotoğraf: AA
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Muharrem Tin (32) de kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
ZANLI GÖZALTINA ALINDIFotoğraf: AA
Olay yerinden aracıyla ayrılan zanlı M.K, Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edildi.
SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDIFotoğraf: İHA
Bu arada, olay yerindeki incelemenin ardından Ramazan Tin'in cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, koşarak gelen M.K'nin pompalı tüfekle önce Ramazan Tin'e, ardından Muharrem Tin'e ateş ettiği görüldü.
*Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.