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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da baba-oğul silahlı saldırıda öldü! | Son dakika haberleri

        Burdur'da baba-oğul silahlı saldırıda öldü!

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğrayan baba olay yerinde, ağır yaralanan oğlu ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın zanlısı, polis ekiplerince yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 02:37 Güncelleme: 04.09.2024 - 02:37
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        Baba-oğul silahlı saldırıda öldü!
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan esnaf baba ile oğlu öldü.

        Konak Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda meydana gelen olayda, M.K. (42) iş yerlerinin önünde bulunan Ramazan Tin (53) ile oğlu Muharrem Tin'e (32) pompalı tüfekle ateş etti.

        BABA OLAY YERİNDE, OĞLU HASTANEDE ÖLDÜ

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Ramazan Tin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Muharrem Tin (32) de kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ZANLI GÖZALTINA ALINDI

        Fotoğraf: AA
        Fotoğraf: AA

        Olay yerinden aracıyla ayrılan zanlı M.K, Tefenni ilçesinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tarafların, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli oldukları iddia edildi.

        SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

        Fotoğraf: İHA
        Fotoğraf: İHA

        Bu arada, olay yerindeki incelemenin ardından Ramazan Tin'in cenazesi Gölhisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Görüntülerde, koşarak gelen M.K'nin pompalı tüfekle önce Ramazan Tin'e, ardından Muharrem Tin'e ateş ettiği görüldü.

        *Haberin ilk fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #Burdur
        #Gölhisar
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