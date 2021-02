DHA

Burdur merkez Çatağıl köyü Kızılkaya mevkisinde E.A.’ya ait inşaatın çatı yapımı işinde çalışan İbrahim Uysal, saat 17.00 sıralarında elindeki cisimle yüksek gerilim hattına temas etti. Bir anda akıma kapılan İbrahim Uysal, yerde hareketsiz kaldı. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, İbrahim Uysal'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Uysal, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Uysal'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna konuldu.

BELEDİYE MÜHÜRLEMİŞ

Öte yandan İbrahim Uysal’ın çalıştığı inşaatın bir süre önce Burdur Belediyesi tarafından ‘elektrik güvenlik mesafesi ihlali’ yaptığı gerekçesiyle mühürlendiği ortaya çıktı. Belediye tarafından inşaat sahibi E.A.’ya 11 Ocak 2021 tarihinde Başkan Yardımcısı Ali Say imzasıyla gönderilen yazıda, “Burdur Belediyesi’ne ait içme suyu enerji nakil hattı yakınına tarafınızca güvenlik mesafesini ihlal ederek inşaat yaptığınız tespit edilmiştir. Mevcut durumda can ve mal güvenliğinizi tehlikeye atmaktasınız. Ayrıca inşaatın devam etmesi halinde doğacak her türlü zarardan tarafınız sorumlu olup, belediyemize ait hiçbir sorumluluk bulunmamaktadır. Bu nedenle inşaatı durdurmanız ve enerji nakil hattına olan güvenlik mesafenizi korumanız hususunda gereğini rica ederim” ifadeleri yer aldı.

Bu yazının ardından Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü ekipleri tarafından inşaatın mühürlendiği ancak buna rağmen inşaatta çalışmanın devam ettiği ortaya çıktı.

Yaşanan olayının ardından inşaat sahibi E.A. hakkında henüz bir yasal işlem başlatılmadığı öğrenildi.