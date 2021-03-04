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Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay için anma etkinliği düzenlendi

Burdur'da köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, vefatının birinci yılında kurduğu kütüphanesinde anıldı.

Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay için anma etkinliği düzenlendi
AA

Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde ağabeyine ait köy meydanındaki atıl depoyu çocuklar için kütüphane çevirmesiyle bilinen Akay, 2 Mart 2020'de 76 yaşında vefat etti.

Çevresinde "kitap dostu" olarak bilinen Akay, "kurduğu kütüphaneye gelen çocuklar üşümesin" diye ortamı kömür sobasıyla ısıtarak takdir toplamıştı.

Akay'ı, ölümünün birinci yılında akrabaları, sevenleri ve kütüphaneye gelen çocuklar unutmadı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın öncülüğünde Akay için anma etkinliği düzenlendi.

Kütüphanede kurulu sobayı Emin Akay gibi yakan İl Milli Eğitim Müdürü Çay, köydeki öğrencilere kitap hediye etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Çay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emin Akay’ın anısını yaşatmak istediklerini dile getirdi.

Akay'ın emaneti kütüphaneye sahip çıkacaklarını belirten Çay, kütüphanedeki birlikteliğin Akay'ın hatırasını gelecek kuşaklara aktarmanın göstergesi olduğunu kaydetti.

- "O güzel yürekli insanın sobasını burada tüttüreceğiz"

Sağlığında Akay'ı ziyaret ettiğini belirten Çay, "Emin amcayı maalesef geç tanıdık, çabuk kaybettik. Gerçekten insan duygulanıyor. O güzel yürekli insanın sobasını burada tüttüreceğiz." ifadesini kullandı.

Çay, kütüphaneyi açık tutmak için Karamanlı Kaymakamlığı ve köy muhtarlığının desteğiyle planlama yaptıklarını aktardı.

"Yine bu kütüphanemiz el birliği ile çocuklarımıza hizmet edecek." diyen Çay, "Çocuklarımızın burada kitap okumalarını, ders çalışmalarını sağlayacağız. Tıpkı Emin Akay gibi kitap dostu insanları yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Akay’ın yeğeni öğretmen Sema Sarızeybek de dayısının "anlatılamaz yaşanır" bir insan olduğunu söyledi.

Emin Akay'ı mütevazı, iyiliksever olarak niteleyen Sarızeybek, "Kimsenin kalbini kırmazdı. Yüksek sesle dahi konuştuğunu bilmem. Aşırı anlayışlı biriydi." dedi.

Akay’ın torunu Rıza Can Akgün de küçüklüğünün dedesinin yanında geçtiğini, kitapları onun sayesinde sevdiğini anlattı.

Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Çay, Müdür Yardımcısı Salim Oğuz ve Kağılcık Köyü Muhtarı Yakup Salman ve öğretmenler, Akay'ın kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı, dua etti.

- Emin Akay

Burdur'un Karamanlı ilçesinde köy meydanındaki kullanılmayan depoyu çocuklar için kütüphaneye dönüştüren Emin Akay'ın örnek davranışını Anadolu Ajansı (AA) gündeme getirmişti.

İlkokul mezunu olmasına rağmen kitap okumaya olan ilgisi dikkati çeken Akay'ın, kış aylarında kütüphaneye gelen çocuklar üşümesin diye kurduğu kömür sobasını yaktığı görüntüler ilgi çekmişti. Yaklaşık 1300 kitabın bulunduğu kütüphanenin penceresinde sabah çocukların gelmesini bekleyen Akay, her yaş grubundan misafirlerini güler yüzle kapıda karşılıyordu.

Eşinin 2018'deki vefatından 5 ay sonra tek çocuğu Şerife Akgün'ün de hayatını kaybetmesiyle yalnız yaşamaya başlayan Akay, rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2 Mart 2020'de hayata veda etmişti.

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