Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
Burdur'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen 45 yaşındaki Ercan Canyılmaz, yaşamını yitirdi. Canyılmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
Burdur'da kan donduran bir olay yaşandı. Altınyayla ilçesine bağlı Çatak köyü Kavakpınarı mevkiindeki çiftliğinde hayvanları için yem hazırlayan Ercan Canyılmaz (45), dikkatsizlik sonucu yem karma makinesine düştü.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
DHA'daki habere göre yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Canyılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
YAKINLARININ FERYADI YÜREK DAĞLADI
Canyılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.