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        Haberler Gündem 3. Sayfa Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!

        Burdur'un Altınyayla ilçesinde yem karma makinesine düşen 45 yaşındaki Ercan Canyılmaz, yaşamını yitirdi. Canyılmaz'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 08:44 Güncelleme: 31.03.2025 - 09:49
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        Burdur'da korkunç olay! Çiftliğinde hayvanlarına yem hazırlıyordu!
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        Burdur'da kan donduran bir olay yaşandı. Altınyayla ilçesine bağlı Çatak köyü Kavakpınarı mevkiindeki çiftliğinde hayvanları için yem hazırlayan Ercan Canyılmaz (45), dikkatsizlik sonucu yem karma makinesine düştü.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre yakınlarının haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Canyılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        YAKINLARININ FERYADI YÜREK DAĞLADI

        Canyılmaz'ın yakınları sinir krizi geçirirken cenazesi, savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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