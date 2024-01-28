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        Haberler Gündem Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti - En son haberler

        Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

        Burdur'da müstakil evde çıkan yangında 41 yaşındaki Murat Aynur hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 01:44 Güncelleme: 28.01.2024 - 01:46
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        Burdur'daki yangın can aldı
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        Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta, anne ve oğlunun yaşadığı müstakil evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde bulunan Fatmana Evcil (76) komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Evcil'in oğlu Murat Aynur (41) ise evde mahsur kaldı.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Oğlunun evde kaldığını öğrenince sinir krizi geçiren Evcil, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Burdur Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında Murat Aynur'un cansız bedeni bulundu.

        Aynur'un cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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        #Burdur
        #murat aynur
        #haberler
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