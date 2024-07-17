Burdur'da silahın kabzasıyla kayınpederini yaraladı
Burdur'da kayınpederinin restoranında eşiyle tartışan damat, araya giren kayınpederini, tabancanın kabzasıyla vurarak başından yaraladı. Öfkeli damat, polis ekiplerince gözaltına alındı
Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.
AA'nın haberine göre; Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi'nde kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.
A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.